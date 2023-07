Radniku Čistoće pijan ozlijedio glavu, a i prije je osuđen. Sudac ga pustio da se brani sa slobode

Žao mi je što sam udario radnika, želim mu se ispričati i pomoći mu koliko mogu. Bio sam revoltiran jer opet nisu pokupili svo smeće ispred kuće. Znam da nisam trebao tako reagirati, branio se pred istražiteljima 44-godišnjak, kojega je zagrebačka policija prijavila zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i prisile prema zaposleniku koji obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.

Kako smo neslužbeno doznali, sve je krenulo 1. srpnja oko 15 sati u Sesvetskom Kraljevcu oko kartonske kutije s knjigama koje je 44-godišnjak ostavio kraj kante ispred svoga doma kako bi ih odnijeli djelatnici Čistoće prilikom odvoza papira. Trojica djelatnika koji su bili u smjeni i obavljali odvoz uredno su ispraznili kantu u kamion, no navodno nisu pokupili kutiju s knjigama. Naime, osim što je kutija, doznajemo, bila izrazito teška, ne bi to mogli učiniti ni zbog zbog visine otvora na kamionu, koji je automatiziran i sam diže i prazni kante. Čim je 44-godišnjak vidio da nisu pokupili kutiju, automobilom je krenuo za njima te ih pitao zašto nisu i to odnijeli i počeo vikati da im to nije prvi puta.

Djelatnici su, doznajemo, pitali o kakvim to knjigama govori na što je on šakama nasrnuo na 52-godišnjaka pred šokiranim očima njegovih kolega koji su ga spriječili u daljnjem napadu. Nakon divljačkog napada 44-godišnjak se udaljio, a kada je čuo da ga traži policija, sam se javio u policijsku postaju. Bio je pijan, zagrebačka policija izvijestila je kako su mu izmjerili 1,3 promila alkohola u organizmu. Prvo su ga zadržali na trježnjenju, a potom nad njim dovršili kriminalističko istraživanje.

Ozlijeđenog radnika Hitna je prevezla u KBC Zagreb gdje su njegove ozljede okvalificirali kao teške i zadržali ga na liječenju. Kako doznajemo, ima frakturu jagodične kosti te natučena rebra. Osim što je u bolovima, stalno "vrti isti film" zbog čega ne može spavati. Liječnici ne odbacuju mogućnost da će mu trebati i operativni zahvat.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu od suca istrage zagrebačkog Županijskog suda zatražilo je da se osumnjičenom 44-godišnjaku odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no sudac je to odbio i odredio mu mjere opreza redovitog javljanja policiji te zabrane kontaktiranja žrtve.

Naime, prema Zakonu o kaznenom postupku istražni zatvor kao mjera ograničenja slobode predstavlja najstrožu mjeru u kaznenom postupku te je sud prilikom njegova određivanja dužan voditi računa da se ne primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postići blažom mjerom.

Odlučujući o prijedlogu odvjetništva za određivanjem istražnog zatvora, neslužbeno doznajemo, sudac istrage uzeo je u obzir sve poznate okolnosti, kako činjenicu da je 44-godišnjak ranije uvjetno osuđen zbog prijetnje, tako i njegovo iskreno priznanje i kajanje zbog događaja. Također, riječ je o ocu četvero malodobne djece, koji skrbi i o majci.