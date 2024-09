Radovi na zapadu Zagreba: Dio Samoborske ceste zatvorili za promet, evo koji je obilazni put

Iz Grada Zagreba izvijestili su o privremenoj regulaciji prometa na zapadu grada zbog radova.

Samoborska cesta na dijelu od raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika do kućnog broja 145 (do Zagrebačke banke) će od utorka 10. rujna od 8,00 sati do srijede 18. rujna do 4,00 sata biti zatvorena za sav promet, zbog uređenja kolnika.

Za vrijeme radova uvodi se obilazni pravac: Samoborska cesta – Ulica Josipa Lončara – Ulica Kreše Golika – Samoborska cesta i obratno.

- Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje - poručili su iz Grada.