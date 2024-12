Radovi po Zagrebu: Od subote ne radi garaža Rebro, zatvorene ceste i na drugim lokacijama

Na KBC-u Zagreb kreće izgradnja nove zgrade i garaže, a zbog toga se garaža Rebro danas zatvara za javnost što će privremeno onemogućiti parkiranje za 450 vozila unutar bolničkog kruga i 650 unutar garaže. Grad Zagreb je kao rješenje uveo Park&Ride sustav kako bi osigurao pristup bolnici i u što je moguće većoj mjeri smanjilo poremećaje u prometu.

Ostali radovi u prometu u Zagrebu

Zbog izgradnje vrelovoda, od subote do nedjelje do 20 sati će biti zatvorena Ulica Klin i to na dijelu od ulice Dubrava do Koledinečke. Obilazni pravac će za to vrijeme ići od ulice Dubrava pa preko Dankovečke i Koledinečke do Ulice Klin i obratno.

Ulicom Vjekoslava Klaića, neposredno iza raskrižja s Kačićevom, u subotu od 7 do 17 sati, bit će otežan promet zbog izgradnje priključka plina. Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Dio kolnika, od 7 do 12 sati, bit će zauzet i na Bukovačkoj cesti i to zbog izvođenja radova fiksiranja postavljenih gumenih razdjelnika.

Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.