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Rafale iznad Korenice presreo Boeing. MORH: 'Bio je označen kao moguća prijetnja'

Piše Filip Sulimanec,
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Rafale iznad Korenice presreo Boeing. MORH: 'Bio je označen kao moguća prijetnja'
Foto: MORH
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Vizualno ga je identificirao, uspostavio je s njim radio vezu te je u 11:18 izvršio borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica

Hrvatski borbeni lovac Rafale u sklopu nadzora i zaštite vlastitog zračnog prostora (Air Policing) danas u 11:02 sati presreo je na području iznad Korenice malteški putnički zrakoplov tipa Boeing.

Vizualno ga je identificirao, uspostavio je s njim radio vezu te je u 11:18 izvršio borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica i ispratio taj malteški zrakoplov iz hrvatskog zračnog prostora. Taj civilni zrakoplov u slovenski zračni prostor ušao je u 11:20 sati.

 - Zračna akcija pokrenuta je nakon zapovijedi Združenog zračnog zapovjedništva u Torrejónu (CAOC Torejon) za polijetanje hrvatskog Rafalea u misiju presretanja sa zadaćom vizualne identifikacije tog malteškog zrakoplova - izvijestio je MORH.

Malteški putnički zrakoplov letio je na ruti Grčka – Njemačka, a Združeno zračno zapovjedništvo u Torrejónu deklariralo je taj civilni zrakoplov kao moguću prijetnju. Prema informacijama Command Reporting Centera u Italiji, taj je civilni zrakoplov imao postavljen kod na transponderu 7500 što označava otmicu zrakoplova.

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 - Tijekom zračne akcije hrvatskog Rafalea u sklopu Air Policinga, budući da je taj civilni zrakoplov bio označen kao moguća prijetnja, potpredsjednici Vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u koordinaciji s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, kao i s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom - otkrilo je Ministarstvo.

 - Ova operacija u sklopu zaštite hrvatskog zračnog prostora još jednom je pokazala izvrsnu uvježbanost i brzinu reakcije hrvatskih pilota višenamjenskih borbenih aviona Rafale kao i sposobnosti tih borbenih lovaca - dodao je MORH.

 - Pokazala je i sposobnost Republike Hrvatske da samostalno provodi nadzor i zaštitu svog zračnog prostora, što u sklopu Air Policinga čini od 1. siječnja 2026. zrakoplovima Rafale u okviru NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System) - zaključili su.

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