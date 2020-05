Rak rana američkog društva: Plavci ne pitaju, samo pucaju...

Brutalnost američke policije prema tamnoputim mladićima u više je slučajeva proteklih godina završila smrću ni krivih ni dužnih Afroamerikanaca. Zadnjih takav slučaj je smrt Georgea Floyda (46) koji je preminuo u ponedjeljak navečer nakon što mu je policajac držao koljeno na vratu gotovo pet minuta.

Zbog njegove smrti na ulicama američkih gradova treći dan za redom traju prosvjedi popraćeni paljenjem, razbijanjem i pljačkanjem trgovina.

No, policija u Sjedinjenim Državama najčešće ne pita i ne gleda koje si boje i vjere. Oni ne pitaju ništa nego silu upotrebljavaju kad god im padne na pamet na kome god žele.

Naime, prema podacima koje je prikupio Washington Post policija je 2018. ubila skoro tisuću ljudi, a približan broj ljudi ubijen je i u 2017. i 2016. godini. Najviše je ubijeno bijelaca, njih 452, ali je broj ubijenih crnaca relativno visok - 229, s obzirom na to da ih tek trinaest posto živi u Sjedinjenim Državama.

Ubili repera dok je spavao u autu

Više od pola ubijenih uz sebe su imali vatreno oružje, ali više od stotinu ljudi bilo je nenaoružano ili nije poznato jesu li kod sebe imali oružje. U 35 slučajeva ubijeni je kod sebe imao igračku oružje. Znakove mentalne bolesti pokazivalo je više od 200 ubijenih.

Šestorica policijskih službenika u veljači prošle godine pucala su u Willija McCoyja (20), dok je spavao u autu na parkiralištu Taco Bella u gradu Vallejo u Kaliforniji.

Foto: Screenshot/youTube

Bila je subota navečer. Policija je izašla na teren zbog poziva upućenog preko Centrale za hitne slučajeve. Poziv na '911' uputio je oko 22:30 zaposlenik Taco Bella rekavši da se 'ispred fast fooda u autu nalazi muškarac, naslonjen na volan'.

Prema izjavama policije, mladić, Afroamerikanac, kojem nisu znali ni ime, već ga je nakon što je ubijen identificirala njegova obitelj, nije odgovarao policiji i u krilu je imao pušku.

'Pogubljenje koje je izveo streljački vod'

Policijaci su izjavili da su vrata od auta bila zaključana, dok je vozilo bilo upaljeno. Dok je policija zvala pojačanje, McCoy, inače reper u usponu poznat pod imenom Willie Bo, se 'naglo' trznuo. U policijskom izvješću stoji je da je mladiću bilo naređeno da 'ruke drži na vidljivom mjestu, ali je on ubrzo pomaknuo ruke prema vatrenom oružju'.

Šestorica policajaca istovremeno su bez razmišljanja otvorila paljbu u trajanju četiri sekunde. Izrešetan je sa 55 metaka

Willie McCoy je preminuo na licu mjesta. McCoyjeva obitelj njegovu smrt je nazvala 'pogubljenjem koje je izveo streljački vod'.

Plaćeni stručnjak i umirovljeni policajac David Blake napravio je izvješće od čak 51 stranice u kojima je zaključio da je ubojstvo bilo 'u skladu sa suvremenim praksama obuke i policije koje su povezane s upotrebom smrtonosne sile'. On je rekao da je '55 metaka koje je šest policajaca ispalilo za 3,5 sekunde razuman čin, temeljeno na mojoj obuci i iskustvu kao instruktora na vježbalištu, kao i na primijenjenoj psihologiji ljudskih čimbenika'.

'Ubio sam ga, ali imam čistu savjest'

U studenom 2014. godine stotine ljudi prosvjedovalo je ispred policijske postaje u Fergusonu, predgrađu St. Louisa, zbog ubojstva nenaoružanog Afroamerikanca Michaela Browna (18) kojega je u kolovozu te godine ubio bijeli policajac Darren Wilson. Wilson je na sudu oslobođen krivnje, što je izazvalo spontane prosvjede diljem SAD-a, a u Fergusonu su zabilježeni sukobi s policijom i pljačke trgovina.

Naime, nakon tri mjeseca rasprava, velika porota zaključila je da je policajac Darren Wilson djelovao u stanju legitimne obrane ispucavši 12 metaka u pravcu Browna koji ga je prvo udario u lice, a potom pobjegao.

Darren Wilson je poslije dao televizijski intervju u kojem je rekao kako ima 'čistu savjest' te da bi jednako postupio s mladim bijelcem. Bilo ga je strah da će ga Michael Brown ubiti. Vjerovao je da je mladić pohrlio za njegovim oružjem kako bi pucao na njega

- Nasrnuo je na mene, htio me ubiti - kazao je policajac Wilson.

Greškom izvukao pištolj umjesto elektrošokera

Bivši prometni policajac Johannes Mehserle osuđen je na dvije godine zatvorske kazne zbog ubojstva, također Afroamerikanca, nenaoružanog Oscara Granta (22).

Foto: flickr

Ubojstvo se dogodilo na željezničkoj platformi u Oaklandu 1. siječnja 2009. godine. Okrivljeni policajac tijekom suđenja je rekao da je greškom umjesto elektrošokera izvukao pištolj i ubio mladića kojega je pokušavao privesti. Osuđen je za 'ubojstvo iz nehaja'. Odslužio je 11 mjeseci zatvora.

Pljačkaša zgazili automobilom

Policajac u Arizoni u veljači 2015. godine namjerno je autom zgazio osumnjičenika s oružjem.

Naime, osumnjičenog Maria Valenicu (36) policajci su tražili zbog pljačke u Walmartu, a on je, dok je bježao pred njima, ispaljivao rafale u zrak. Dok su ga jedna policijska kola pratila, druga su se bez pardona zaletjela u njega.

- Možda je policajac donio dvojbenu odluku, no ako trebamo birati između toga jesmo li Valenciu trebali pustiti da još malo šeće s oružjem i vidimo što će se dogoditi, ili da smo ga odmah 'eliminirali' prije nego što je nekoga ozlijedio, bez ikakve dvojbe stat ćemo na stranu nevinih ljudi - kazao je tada za medije šef policije Terry Rozema.

Nepropisno parkirao pa ga elektrošokirali

U svibnju 2018. policija je mladog NBA košarkaša Sterlinga Browna oborila na tlo i elektrošokirala nakon što je usred noći nepropisno parkirao. Naime, jedne je noći navratio u dućan u Milwaukeeju i parkirao je na mjesto za invalide, točnije, zauzeo je čak dva mjesta. Prišao mu je policajac i tražio pojačanje. Uskoro je stiglo pet policijskih automobila.

Jedan mu je rekao da izvadi ruke iz džepova, a trenutak poslije košarkaša su oborili na tlo i upotrijebili elektrošoker.

Brown ni u jednom trenutku nije pokazivao znakove agresivnosti niti opiranja a tek kad se sve smirilo, policajci su shvatili da se radi o igraču Milwaukee Bucksa. Snimka incidenta došla je i do gradonačelnika Milwaukeeja Toma Berretta koji je, vidjevši je uoči njena puštanja u javnost, rekao da je zgrožen postupcima policije.

Policija Milwaukeeja se ispričala Brownu i objavila da su policajci koji su sudjelovali u incidentu kažnjeni

Foto: Ron Chenoy/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Brownu je nakon toga izdao priopćenje u kojem je najavio tužbu protiv policije zbog kršenja ljudskih prava.

- Ono što je trebalo biti obična kazna za parkiranje pretvorilo se u pokušaj policijskog zastrašivanja, nakon kojeg je uslijedila neovlaštena upotreba sile, stavljen sam u lisice, elektrošokiran i naposljetku evidentiran. To me iskustvo natjeralo da ispričam svoju priču kako bih mogao spriječiti ovakve nepravde u budućnosti. A ovakve i puno gore situacije događaju se svakodnevno u crnačkoj zajednici. Crnci se ne bi smjeli bojati čim vide policajca, ali to je naša stvarnost i ozbiljan problem. Trebalo bi postojati uzajamno poštovanje kako bi smo naučili to postići - napisao je.