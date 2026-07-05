Raketiranje Banskih dvora: Godinama traže odgovor na pitanje - tko je bio srpska krtica
Od raketiranja Banskih dvora prošlo je gotovo 35 godina. Idući tjedan konačno počinje suđenje protiv petorice optuženih.
U Zagrebu su oko 15 sati - bio je 7. listopada 1991. - sirene označile početak zračne opasnosti. Nekoliko minuta kasnije, oko 15.10 sati, veći dio grada čuo je silovite detonacije, a nad Markovim trgom nadvio se dim. Svečana dvorana i uredi Banskih dvora bili su demolirani - zatrpani staklom, žbukom i uništenim stilskim namještajem. Ukupna materijalna šteta na kompleksu zgrada i okolnim povijesnim objektima Gornjega grada procijenjena je na 4,6 milijuna eura, a jedan je građanin, blizu Dubravkina puta, poginuo. Četvero ljudi je ozlijeđeno.