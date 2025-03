Rane godine Milorada Dodika: Kako je obogatio Mišu Kovača

Oko tri sata popodne, bilo je to u drugoj polovici osamdesetih, predsjednika Izvršnog odbora općine Laktaši, Milorada Dodika, nazvala je tajnica. Kazala mu je kako ga želi posjetiti “drug Kovač”. Dodik je oženjen iz Kovača, pa je pomislio da je to neki tazbinski gnjavež - traži neku uslugu, pozajmicu, posao, bilo što. Dodik nije htio prekidati rutinu petka. Tog je dana u tjednu, on je dvometraš, uvijek igrao košarku. No tajnica je bila uporna pa ga je pozivala više puta. Kad je Dodik preko volje otišao do ureda, imao je što vidjeti - “drug Kovač” je bio Mišo Kovač!

