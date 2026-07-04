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DETALJI PUCNJAVE

Ranjeni u pucnjavi u Čakovcu su izvan životne opasnosti

Piše Filip Sulimanec,
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Ranjeni u pucnjavi u Čakovcu su izvan životne opasnosti
Foto: mnovine.hr
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Pacijent na odjelu kirurgije zadobio je prostrjelnu ranu križa, dok je teže ozlijeđeni ranjen u lijevu natkoljenicu i trbuh

Dva muškarca od 22 i 28 godina ranjeni su u pucnjavi u Čakovcu na parkiralištu u četiri ujutro. Kako doznaje RTL, ozlijeđeni su mladići u dobi od 22 i 28 godina. 

Zbog teških tjelesnih ozljeda zadržani su na liječenju, ali su izvan životne opasnosti. Pacijent na odjelu kirurgije zadobio je prostrjelnu ranu križa, dok je teže ozlijeđeni ranjen u lijevu natkoljenicu i trbuh. 

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PU međimurska dojavu o pucnjavi zaprimila je u subotu u 4.03 sata. "Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju", priopćili su.

Nekoliko ljudi koji su se prethodno nalazili u kafiću najprije se verbalno sukobilo, a zatim je ispred kafića izbila i tučnjava u kojoj je sudjelovalo više ljudi. Neslužbeno se također doznaje da je povod za sukob bila svađa oko droge, odnosno kokaina, javlja eMedjimurje.

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