Ranjeni u pucnjavi u Čakovcu su izvan životne opasnosti

Dva muškarca od 22 i 28 godina ranjeni su u pucnjavi u Čakovcu na parkiralištu u četiri ujutro. Kako doznaje RTL, ozlijeđeni su mladići u dobi od 22 i 28 godina.

Zbog teških tjelesnih ozljeda zadržani su na liječenju, ali su izvan životne opasnosti. Pacijent na odjelu kirurgije zadobio je prostrjelnu ranu križa, dok je teže ozlijeđeni ranjen u lijevu natkoljenicu i trbuh.

PU međimurska dojavu o pucnjavi zaprimila je u subotu u 4.03 sata. "Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju", priopćili su.

Nekoliko ljudi koji su se prethodno nalazili u kafiću najprije se verbalno sukobilo, a zatim je ispred kafića izbila i tučnjava u kojoj je sudjelovalo više ljudi. Neslužbeno se također doznaje da je povod za sukob bila svađa oko droge, odnosno kokaina, javlja eMedjimurje.