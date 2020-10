Ranjenom policajcu metak će ostati u tijelu: 'Zabrinut je, ali je u dobrom psihičkom stanju'

Osim fizičkog oporavka, policajac će se svakako morati nositi i sa psihičkim posljedicama svega što je preživio. Osigurat će mu se sva pomoć koja mu je potrebna. U selu napadača i dalje tuga i nevjerica

<p>Liječnici KBC-a Sestre milosrdnice iz tijela mladog policajca ranjenog na Markovom trgu izvadili su tri metka, no duboko u zdjelici, blizu kostiju, vena i arterija, nalazi se četvrti metak. Rizik njegovog vađenja trenutačno je prevelik, pa će metak do daljnjega tamo i ostati.</p><p>Kako nam je rekao ravnatelj KBC Sestre milosrdnice, <strong>prof.dr. Mario Zovak</strong>, dok je policajac akutno ozlijeđen vađenje metka jednostavno ne dolazi u obzir, jer da bi se do njega došlo, morale bi se ozlijediti druge strukture u organizmu, i komplikacije bi bile daleko veće. Tako da će se četvrti metak vaditi jednoga dana, koji je sada nemoguće precizirati, a policajac će morati živjeti s njim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Imamo mnogo iskustva od rata, išli smo svojedobno na terene i operirali naše dečke. Tako da sa sigurnošću možemo reći da mladom policajcu metak uopće neće smetati, a organizam će s vremenom napraviti čahuru oko tog metka u zdjelici. Rana je sada otvorena, očišćena i drenirana, pa ako ne bude infekcije u narednih sedam do deset dana, kasnije je sigurno ni neće biti – kaže nam prof.dr. Zovak.</p><p>Osim fizičkog oporavka, policajac će se svakako morati nositi i sa psihičkim posljedicama svega što je preživio, kao i sa činjenicom da u sebi ima metak.</p><p>Psihijatar<strong> dr. Herman Vukuši</strong>ć, koji ima veliko iskustvo u radu s ratnim veteranima, kaže da psihičke posljedice kod policajca mogu biti dugotrajne.</p><p>- On je proživio temeljni kriterij za PTSP, a to je direktna životna ugroženost. Stoga bi, čim se fizički oporavi, s njime trebalo početi raditi na ovom psihičkom dijelu. Cilj toga je prevenirati razvoj mogućih duševnih posljedica – kaže nam dr. Vukušić, dodajući, kako ne bi bilo zabune, da policajcu ne treba psihijatrijska pomoć, već psihološka medicina koja ima niz tehnika za već spomenutu prevenciju sprečavanja razvoja duševnih posljedica kod ovakvih traumatičnih događaja.</p><p>Policajac je, doznajemo, uplašen i zabrinut zbog svog zdravstvenog stanja, što je razumljivo, ali je generalno u dobrom psihičkom stanju. Liječnici s njime ne razgovaraju o onome što se dogodilo na Markovom trgu, već je komunikacija isključivo medicinske prirode, s obzirom da je sada ključna stvar da oporavak od ranjavanja teče što bolje i bez komplikacija.</p><p>Do ranjenog mladića ovaj tren nitko od obitelji i prijatelja ne može doći, s obzirom da su posjete u bolnici zabranjene. </p><p>Bude li se pokazala potreba, bolnica će policajcu osigurati i psihološku pomoć.</p><h2>'Danijel je bio dobar dečko, ovo je velika tragedija'</h2><p>Inače, policija je u ponedjeljak navečer u pretresu kuće u kojoj je živio pokojni Danijel Bezuk našla dvije puške s optičkim ciljnicima i prigušivačem te 1169 komada različitog streljiva. Policija je zbog nađenog oružja i streljiva privela Danijelova oca Zdenka. Ispitali su ga u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku te su ga, zbog nepostojanja osnove za određivanje istražnog zatvora, pustili na slobodu. Posjetili smo jučer Donje Kletište, odakle je bio Bezuk.</p><p>- Mama mu nije dobro i ne može razgovarati. Ja nisam u stanju davati nikakve izjave - kazala nam je tetka pokojnog Bezuka.</p><p>Na naše pitanje kad će biti sprovod i kad će preuzeti Danijelovo tijelo odgovorila je grubim i bolnim glasom da još ne zna ništa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ispred kuće zapaljena su dva lampaša, a do kuće Bezuka su tijekom dana dolazili prijatelji i obitelj izraziti sućut i pružiti podršku. Većina mještana Donjega Kletišta nije htjela razgovarati s novinarima. Vlada zavjet šutnje u malome mjestu, a ako koji od njih otvori vrata, ne žele ništa previše komentirati. Ipak, jedna od susjeda rekla nam je kako je Danijel bio dobar dečko.</p><p>- Igrao je nogomet s mojim unukom, a koliko znam, brat mu čeka bebu. Ma šteta mladosti, još nije ni počeo živjeti, a već je skončao. Nisam znala da imaju oružje u kući - kaže žena.</p><p>Druga susjeda rekla je da su dragi ljudi:</p><p>- Vrlo mi je žao što im se to dogodilo. Tko zna što mu je otac proživio u ratu i što je dijete slušalo kod kuće.</p>