Raselili više od 11.000 ljudi u Maleziji zbog strašnih poplava

Preko 11 tisuća ljudi u sedam malezijskih saveznih država pogođeno je poplavama uzrokovanima obilnim kišama, objavila je u ponedjeljak nacionalna agencija za elementarne nepogode.

Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.

Prema izvještaju nacionalne agencije za elementarne nepogode, zbog poplava je u ponedjeljak raseljeno preko 11 tisuća ljudi, odnosno gotovo četiri tisuće obitelji iz sedam saveznih država.

Najsnažnije je pogođena savezna sjeveroistočna država Kelantan na granici s Tajlandom, gdje su poplave pogodile više od osam tisuća stanovnika. Nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.

U pogođenim državama otvoreno je šezdeset privremenih skloništa za pogođene stanovnike, izvijestila je agencija.