Obavijesti

News

Komentari 0
HARAJU MONSUNI

Raselili više od 11.000 ljudi u Maleziji zbog strašnih poplava

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Raselili više od 11.000 ljudi u Maleziji zbog strašnih poplava
Foto: Hasnoor Hussain

Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.

Preko 11 tisuća ljudi u sedam malezijskih saveznih država pogođeno je poplavama uzrokovanima obilnim kišama, objavila je u ponedjeljak nacionalna agencija za elementarne nepogode.

Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.

Prema izvještaju nacionalne agencije za elementarne nepogode, zbog poplava je u ponedjeljak raseljeno preko 11 tisuća ljudi, odnosno gotovo četiri tisuće obitelji iz sedam saveznih država.

Najsnažnije je pogođena savezna sjeveroistočna država Kelantan na granici s Tajlandom, gdje su poplave pogodile više od osam tisuća stanovnika. Nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.

U pogođenim državama otvoreno je šezdeset privremenih skloništa za pogođene stanovnike, izvijestila je agencija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025