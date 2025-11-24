Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.
Raselili više od 11.000 ljudi u Maleziji zbog strašnih poplava
Preko 11 tisuća ljudi u sedam malezijskih saveznih država pogođeno je poplavama uzrokovanima obilnim kišama, objavila je u ponedjeljak nacionalna agencija za elementarne nepogode.
Poplave su uobičajena pojava na istočnoj obali Malezije u sezoni monsuna, koja traje od listopada do ožujka, a svake godine zbog njih se rasele tisuće ljudi.
Prema izvještaju nacionalne agencije za elementarne nepogode, zbog poplava je u ponedjeljak raseljeno preko 11 tisuća ljudi, odnosno gotovo četiri tisuće obitelji iz sedam saveznih država.
Najsnažnije je pogođena savezna sjeveroistočna država Kelantan na granici s Tajlandom, gdje su poplave pogodile više od osam tisuća stanovnika. Nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.
U pogođenim državama otvoreno je šezdeset privremenih skloništa za pogođene stanovnike, izvijestila je agencija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+