Rasistu koji je vrijeđao strane radnike deset mjeseci zatvora: 'Zapravo sam ja žrtva medija'

Nesporno je da ste snimali, da ste vlasnik snimke te da je ona završila u javnosti. prema mišljenju suda, riječ je o zatvorenom krugu indicija. Niste naveli nikakve povjerljive podatke da je snimka izašla iz Vašeg posjeda bez vašeg znanja, obrazlagala je nepravomoćnu presudu Juraju Mesiću (35) iz Ivanić Grada sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Mesić je zbog javnog poticanja na mržnju nepravomoćno osuđen na deset mjeseci zatvora te mu je izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu i drogi. Mora platiti i troškove sudskog postupka u iznosu paušala od 150 eura te vještačenja u iznosu od 663 eura.

Također, sud mu je ukinuo istražni zatvor te ih zamijenio mjerama opreza, redovitim javljanjem u Policijsku postaju u Ivanić Gradu dvaput mjesečno. Ako se ne bude pridržavao mjera ponovno će završiti u Remetincu.

Teretili su ga da je od neutvrđenog dana tijekom 2023. do 12. ožujka u Zagrebu, u nakani izazivanja netrpeljivosti i opće odbojnosti prema osobama različite rasne pripadnosti i boje kože, verbalno napadao i vrijeđao strance, zaposlenike dostavljačkih službi, pozivajući na nasilje i mržnju prema njima. O tome je sačinio videozapise radi objave na društvenim mrežama.

- Evo još jedan Untermensch u Zagrebu. Idi doma. Ovo nije tvoja zemlja. Je*eni nigeru. Otkud si? Indija? Odi doma u Indiju onda. Ovo je naša zemlja: Hrvatska. Ovo je Europa. Za bijele ljude, a ne za crnce. Dođem u Zagreb i prvo što vidim je crnac. Ej, niger. Evo ga, niger. Od*ebi. Sieg Heil - govori Juraj vrijeđajući strane dostavljače na dvije snimke nastale na Europskom trgu te Ljubijskoj ulici u Zagrebu.

Porekao krivnju

U svojoj obrani Mesić je porekao krivnju za djelo.

- Uopće nije upitno da sam ja snimio taj video sadržaj, no u životu nisam koristio nikakve društvene mreže, Reddit ne znam ni što je, jedino što sam koristio je aplikacija Telegram i moguće je da sam proslijedio taj video jednom ili dvojici prijatelja - kazao je Mesić.

Smatra da je jedina prava žrtva u ovom slučaju zapravo - on sam.

- Više medijskih kuća je protiv mene pokrenuo pravi linč. Komentari o meni ispod tih tekstova bili su mnogo gori od onih na videu. Napisali su da sam uzvikivao "Hei Hitler" dok su me poicajci privodili. To uopće nije istina jer sam uzviknuo "Za Dom Spremni" za što sam i prekršajno kažnjen na sudu u Ivanić Gradu. To su učinili kako bi me se što više ocrnilo, a navedeno je na meni ostavilo trajne posljedice - požalio se Mesić.

Rekao je i da je uvjeren da će biti osuđen za kazneno djelo koje nije počinio zbog svog svjetonazora i pritiska medija kao primjer drugima. Tražio je i da se utvrdi tko se krije iza profila na Redditu na kojem je video objavljen.



Na raspravi je svjedočio i Juraj Z. iz Zadra koji je kazao da je ostao iznenađen sudskim pozivom jer o postupku zna vrlo malo.

'Ne znam tko je objavio video'

- Na društvenoj mreži Reddit sam naišao na video postavljen pod pseudonimom. Ne znam tko ga je objavio, ali snimku sam "skinuo" na mobitel te je proslijedio MUP-u i na svom Twitteru. To sam učinio jer iz iskustva znam da MUP nekad sporije reagira samo na prijavu pa sam želio pobuditi medijsku pažnju i na taj način ih, da tako kažem, "prisiliti" na reakciju - prisjećao se Juraj Z.

Pojasnio je da je aktivan na svim društvenim mrežama pa tako i na Redditu. Nigdje drugdje nije vidio snimku prije nego ju je objavio na Twitteru.

- Osobno je nikome nisam prosljeđivao, pretpostavljam da su mediji sami preuzeli s mog Twittera. Na toj mreži imam oko 4000 pratitelja i taj broj se nije previše mijenjao nakon objave - kazao je. Na pitanje Mesićeva branitelja prisjetio se kako je, nakon što se snimka pojavila u javnosti, davao izjave uživo u TV emisiji o tome.

- Smatram da je u ovom postupku dokazano da je optuženi djelo počinio kako ga se tereti te predležam sudu da ga osudi na predloženu kaznu - kazao je zamjenik Općinskog kaznenog državnog odvjetnika u Zagrebu.

- U ovom postupku nije utvrđno tko je pustio tu snimku i objavio je. Ovaj svjedok nam je pokazao da je upravo on objavio snimku i to radi samopromocije. Imamo snimku koja je evdentno snimljena za sebe, ne za treće osobe. Evidentno je i da ti strani radnici uopće ne razumiju što im Mesić govori. Dakle, tko je ovdje oštećen, odnosno tko je žrtva? Je li okrivljeni u tom videu zapravo vrijeđao cijelu Indiju i svih milijardu i pol ljudi koji tamo žive - pitao se njegov branitelj.

Na presudu stranke imaju pravo žalbe.