Rasprava Filipu Zavadlavu se odgađa: 'Ne želim da mi Doris Košta više bude odvjetnica!'

Odvjetnica Doris Košta na današnjem ročištu na Županijskom sudu u Splitu otkazala je suradnju Filipu Zavadlavu jer, kako je rekla, ne želi biti fikus u sudnici. Da otkazuje punomoć objavila je nakon što joj predsjedavajuća sutkinja Višnja Strinić nije dala riječ, a Košta je u tom trenutku htjela predati zahtjev za izuzećem jednog dokaza kao nezakonitog. Nakon što je iznijela svoju odluku tada je i Zavadlav, koji će nakon Košte dobiti šestog po redu branitelja, tražio riječ.



- Došlo je do kolizije, nerazumijevanja i neslaganja. Evo, i ja se protivim da me ona zastupa, ne želim da me zastupa i može slobodno ići – kazao je Zavadlav ustvrdivši da je je Košta ustvari preduhitrila. Kao i sa prethodnim braniteljima, Zavadlav se s Koštom razišao zbog neslaganja oko koncepcije obrane.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Inače, na današnjem ročištu sutkinja Strinić odbila je niz zahtjeva za izuzećem dokaznih materijala i snimki. Odbijanje Koštinog novog zahtjeva za izuzećem obrazložila je činjenicom da se postupak vodi već tri godine te je do sada već morao biti predan.

Na upit sutkinje hoće li uzeti odvjetnika po vlastitom izboru ili će mu ga dodijeliti po službenoj dužnosti, Zavadlav je zatražio da ga zastupa Josip Giljanović, no ni sam ne zna hoće li ga on pristati na to s obzirom da se bavi građanskim pravom.



Nakon kratke pauze ročište na kojem su se trebale pregledavati snimke poput onih iz mobitela Filipa Zavadlava, otkazano je, kao i ono najavljeno za petak. Prije nego su Zavadlava odveli on je sutkinji predao nekakav rukom ispisani papir, a Košta je njemu na izlasku također predala dokument pozdravivši ga s 'Ćao!'. Suđenje se nastavlja u rujnu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Doris Košta, dodajmo, još mjesec dana po zakonu mora zastupati Zavadlava, a nakon ročišta obrazložila je svoju odluku.

- Želim obranu raditi aktivno, imam pravo sudjelovanja i postavljanja pitanja. Tražila sam riječ da iznesem svoj prijedlog koji je sastavni dio obrane, to je jedan od ključnih dokaza u postupku. Kao dokaz imamo CD-ove koji bi se danas vjerojatno pregledavali, ali taj dio nije sastavni dio mobitela, nalog za pretragu za njega nije glasio – objasnila je Košta. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o memorijskoj kartici u mobitelu.

- Nismo se razišli u lošim odnosima, jednostavno ne mogu biti u postupku, ja sam to njemu i najavila. Ukoliko bi se svi naši prijedlozi odbacivali, što se i događa, ja ne želim tako raditi i da se možemo čuti u postupku za Strasbourg – otkrila je Košta rekavši kako drži da nije neprimjereno što ga je pozdravila s 'Ćao!'.

- Mi smo pričali o tome, prije nego smo ušli u sudnicu rekli smo jedan drugome što ćemo napraviti na ročištu. Nisam ovaj postupak koristila za vlastitu reklamu, napravila sam dosta posla, dosta truda sam uložila – zaključila je Košta.

Filip je dodajmo, na današnjem ročištu opet "predstavio" novi imidž, pomalo hipijevski. Stigao je u plavom sakou i žutoj košulji s maramom na glavi.