Svi Zavadlavovi odvjetnici: 'Zbog nove braniteljice sud je morao odgoditi ročište...'

Suđenje Filipu Zavadlavu odgođeno je zbog (nenadane) promjene odvjetnika: u braniteljsku klupu 'uskočila' je renomirana splitska odvjetnica Doris Košta. Kako je uobičajeno u ovakvim slučajevima, zatražila je stanovitu odgodu rasprave da se upozna s predmetom, a jednako uobičajeno sutkinja Višnja Strinić je tom zahtjevu udovoljila. Tako je iduća rasprava zakazana za 26. svibnja.

U devet sati, što je pak određeni signal kako i dobrohotnoj sutkinji već lagano popušta strpljenje prema mladiću optuženom za trostruko teško ubojstvo. Još ranije je naime Filip Zavadlav iskazao nezadovoljstvo što se ročišta zakazuju kroz jutro, 'jer mora ustati u 4,30 i onda putovati vezan u kombiju pravosudne policije', a predložio je da zbog toga rasprave ne započinju prije podneva... Sutkinja je blagonaklono odlučila zakazivati suđenja u 9.30 sati što je sasvim dovoljno za dolazak optuženog iz zatvora u Gospiću, odnosno njegovo kretanje u razumni sat. Ne više, iduće je ročište zakazano dakle koncem svibnja, u 9 sati.

Nije to jedina negativna stvar koju je izazvao Zavadlav svojim hirovitim ponašanjem. Odvjetnicu Koštu je sam angažirao, braniteljica je jučer priložila punomoć kada je i zatražila odgodu. Tako je ona sada službeno izabrana braniteljica - nikad do sada optuženi za strašan zločin u središtu Splita nije sam odabrao svog pravnog zastupnika, to su činili drugi, od Branka Šerića preko branitelja po službenoj dužnosti Darka Stanića do Tadiše Miloševića - koju će na kraju postupka Zavadlav morati i platiti! Sve druge odvjetnike je imenovala država, po službenoj dužnosti, pa optuženi neće snositi troškove, osim Šerića, poznatog zagrebačkog odvjetnika i bivšeg suca rodom iz Splita, kojeg je angažirala skupina okupljena za pomoć Filipu Zavadlavu.

Ostaje vidjeti kako će se mladić slagati s novom odvjetnicom. Do sada nije baš imao visoku razinu suradnje s braniteljima, punomoć je otkazao Šerić koji se daleko najduže zadržao, iako uz česta neslaganja sa svojim klijentom pa i na samoj raspravi, a slično je vrlo brzo napravio i odvjetnik Stanić. Do sada se činilo da dobro koordinira obranu s odvjetnikom Miloševićem, no nije dugo trajalo.

Naime, odvjetnika Šerića angažirala je grupa 'Facebook ratnika' još 2020., odmah nakon Zavadlavovog uhićenja. Smatrali su kako mu treba iskusan pravnik, a Šerić to je. Karijeru je gradio kao sudac u Splitu i Zagrebu, a 90-ih prelazi u odvjetničke vode.

Društvene mreže nakon trostrukog ubojstva doslovno su gorjele od komentara u kojem se uhićeni predstavljao kao svojevrsni osvetnik ili borac za pravdu. Organizirana su i okupljanja, no donacije su pobacile. U kampanjama 'Prikupljanje novca za odvjetnika Filipa Zavadlava' nije prikupljeno ni približno dovoljno novca kako bi se platila njegova obrana. Iako ga se trudio braniti, zbog nesuglasica oko postupka i Zavadlavove tvrdoglavosti Šerić mu je otkazao punomoć.

Pošto optuženik nije mogao sma plaćati obranu, sud mu je izabrao odvjetnicu Ivanu Šamiju da ga brani. Međutim, odvjetnica je zatražila razrješenje jer ona u jednom drugom slučaju brani Jerka Malvasiju, koji je trebao biti četvrta žrtva Zavadlavovog pohoda centrom Splita.

Treća sreća bio je već spomenuti iskusni kazneni odvjetnik Darko Stanić. Dodijeljen mu je početkom prosinca 2022., nakon Zavadlavovog odobrenja. I on je tražio odgodu rasprave kako bi se pripremio, no na funkciji se zbog neslaganja s branjenikom nije dugo zadržao.

Četvrti po redu došao je Tadiša Milošević i to samo mjesec dana kasnije nakon Stanića.

- Branitelj sam po službenoj dužnosti. Učinit ću sve što je u interesu mog branjenika - kazao je Milošević prije tri mjeseca. No koliko je Zavadlavov slučaj kompleksan te s obzirom na to da ne želi surađivati i često mijenja mišljenja, niti on se nije dugo zadržao.

Podsjetimo, Zavadlav se tereti za likvidaciju trojice muškaraca u središtu Splita, 'koji su pripadali narkomanskom krugu, iz bezobzirne osvete jer su njegovom bratu prodavali drogu', stoji između ostalog u optužnici. Izrešetao ih je hicima iz Kalašnjikova početkom 2020. godine da bi se nakon nekoliko sati opće panike predao policiji u kafiću pored obiteljskog stana. U prvom postupku je osuđen na 40 godina zatvora zbog 'običnih' ubojstava jer prvostupanjski sud nije smatrao da je dokazan element osvete. Koji, ako u ponovljenom postupku bude utvrđen, može značiti da će Zavadlav dobiti 50 godina iza rešetaka!

Najčitaniji članci