Rasprava o Milanoviću: 'Sve je to pomno isplanirano kako bi on i SDP bili žrtve Ustavnog suda'

Ustavni sud poslao je upozorenje kako predsjednik Republik mora ostavku ako želi na izbore. Sa sadašnje pozicije ne smije sudjelovati u kampanji, ne može biti kandidat na izborima za zastupnike i ne može nastupati kao kandidat za premijera. O tome su u emisiji HTV-a Otvoreno urednika i voditelja Branka Nađvinskog govorili gosti Mario Kapulica (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Dario Hrebak (HSLS) i Damir Bakić (MOŽEMO!).

SDP-ov Arsen Bauk ponovio je kako će se u SDP-u pridržavati upozorenja koje je dobio od Ustavnog suda.

Voditelj je konstatirao kako je predsjednik SDP-a Peđa Grbin na popodnevnoj konferenciji za medije rekao kako je u ovom trenutku Milanović jedina je brana između HDZ-a i potpunog ovladavanja tajnim službama i vojskom Bauk je rekao kako je Grbin mislio na predsjednika, a ne na ono što je predsjednik ustavnog suda rekao da ne bi trebalo.

- U svom obraćanju predsjednik Ustavnog suda je i spomenuo situaciju u kojoj bi mogao netko biti premijer poslije izbora. Tako da bi bilo dobro možda i taj dio pustiti, ali što se tiče SDP-a, SDP će se u potpunosti pridržavati upozorenja koje je dobio od Ustavnog suda, kako kod kandidiranja kandidata na listama naše koalicije za Hrvatski sabor, tako i u izjavama o možebitnom eventualnom kandidatu za premijera kako je to i navedeno u upozorenju Ustavnog suda. I mi smo se u stvari u subotu i obratili Ustavnom sudu kako bi prevenirali eventualnu situaciju da nam iz zasjede padne lista. Još treba objasniti kako se onda predsjednik Republike koji obnaša dužnost može kandidirati za Europski parlament jer to izrijekom u zakonu piše, a to je isto nešto predsjednik Ustavnog suda objašnjavao - objasnio je Bauk.

Upitan je i hoće li se ostali SDP-ovi koalicijski partneri pridržavati upozorenja Ustavnog suda, Bauk je rekao kako oni nisu dobili upozorenje.

- Trebali bi se pridržavati svi, uključujući i druge stranke, ali upozorenje je išlo na našu stranu, pa prema tome ja samo mogu govoriti o tome. Za sva druga objašnjenja možete pitati Ustavni sud. Uključujući, naravno, i činjenicu, ako bi sada bilo tko od sugovornika krenuo spominjati predsjednika Republike, da bi bilo od mene vrlo neoprezno da ga branim, jer bi onda opet moglo se to shvatiti kao kampanja. Prema tome ja ću se truditi u cijeloj emisiji da ni jednom riječju ne spomenem ime, funkciju i sve ono što Ustavni sud je preporučio da se ne može, iako u kontekstu kandidata za premijera. Ali ću se ja još više držati toga da mi slučajno ne bi se omaklo greškom, lapsusom i tako dalje i da ti ime ispadne da ne poštujem Ustavni sud ili bilo što drugo što mi ne pada na pamet - rekao je.

Damir Bakić iz Možemo j kako ovakav slučaj do sada nismo imali i da su svi zazivali očitovanje Ustavnog suda jer je zapravo zaista bilo nekih nejasnoća oko moguće kandidature predsjednika Milanovića.

- U tom dijelu mi pozdravljamo činjenicu da se Ustavni sud sastao tako brzo i da je danas dao svoje upozorenje. Jednako tako mi smo i na početku rekli da ćemo to mišljenje ili stav Ustavnog suda poštovati i ja ću i ovom prilikom kazati da su to također unaprijed rekle kolege iz SDP-a i mi to isto tako pozdravljamo. Mislimo da je zaista važno da se ovaj stav Ustavnog suda u cijelosti poštuje - rekao je.

Jasno upozorenje

Dodao je i kako je upozorenje u jednom dijelu potpuno jasno, ali i da je u svom drugom dijelu ono poprilično nejasno i možda problematično za razumijevanje kompletne situacije.

- To je onaj dio u kojem Ustavni sud upozorava predsjednika Milanovića da ni na koji način ne može sudjelovati u kampanji, niti se u kampanji svrstavati ili djelovati kao kandidat za zastupnika u Hrvatskom saboru. Nije posve jasno kako to konkretno provesti, kako to promatrati, kako to prosuđivati. No, ponavljam još jedanput, mislim da je najvažnije da se Ustavni sud očitovao. Mislim da je neobično važno i apeliramo na to da se deeskalira, da popuste ove institucionalne tenzije i da mi ove izbore provedemo uredno, da ih provedemo u predviđenom roku, da ih provedemo uredno i da se prije svega okrenemo sadržajima i programima - rekao je Bakić.

Hrebak je istaknuo kako je sve ovo pomno isplanirano, a sve kako bi Milanović i SDP ispali žrtve Ustavnog suda.

- Mi liberali vjerujemo u institucije. Vjerujemo u temelje moderne liberalne demokracije. Ako nećemo vjerovati institucijama, onda kao društvo nazadujemo. Nama se institucije mogu sviđati ili ne sviđati, ali krenimo od početka priče. Danas ono što meni je nevjerojatno je taj neki kočijaški rječnik i narativ koji se sve više upotrebljava. Naime, danas je predsjednik države napao teškim rječnikom ne samo gospodina Šeparovića, nego sve ustavne suce i nazvao ih je bandom i gangsterima. Ja to pokušavam neostrašćeno razumno sagledati. Prvo je rekao da su oni plod političke trgovine. Podsjećam da Ustavne suce ne bira parlamentarna većina, nego parlament dvotrećinskom većinom. Da bi se to postiglo, sve konstelacije parlamenta od 1990. pa do ovdje, su uvijek suce birale političkim dogovorom dvije najveće stranke, što je prirodno, SDP i HDZ. Pa, međutim, gangsterima postoje i najbliži suradnici osobe, koje ja čak i iznimno poštujem, a koje su cijeli svoj život odane socijaldemokraciji, poput recimo Mate Arlovića, poput gospodina Josipa Leke, bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora. To su vrlo časni ljudi, pošteni ljudi i nisam siguran da su danas zaslužili epitet gangstera i bandita - istaknuo je.

Dodao je da mu najviše smeta licemjerje. - Ako su oni doista danas gangsteri i banditi kako to da nisu bili gangsteri i banditi kad je prisezao kao predsjednik države, upravo pred tim istim ljudima. Mislim da je nije dobar ovakav narativ. Danas je gospodin Hajdaš Dončić rekao nešto što nije dobro za jedno moderno društvo, a to je da više cijeni automehaničare od ustavnopravnih stručnjaka. Ja mislim da je to zastrašujuće i da to nije dobro za socijaldemokrate - rekao je.

Baukova reakcija

Na takvu izjavu reagirao je i SDP-ov Bauk rekavši kako mu ne može odgovoriti, pa je zamolio gledatelje da to uvaže.

HDZ-ov Mario Kapulica rekao je kako misli da imamo institucije koje mogu otkloniti ovu krizu.

- Uvjeren sam da su je otklonili. Inače, već duže vrijeme upozoravamo na neustavno pa i nezakonito djelovanje predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Nije točno da ga ne možemo spomenuti. Mi govorimo o predsjedniku Republike, ovo nije u funkciji kampanje gdje je on kandidat, on više nije kandidat poslije ove odluke - rekao je.

Podsjetio je na 2016. godinu i vrijeme kada je Zoran Milanović odlazio s funkcije predsjednika SDP-a.

- Onda je kolega Siniša Hajdaš Dončić, koji je danas bio u vašem središnjom Dnevniku, rekao dvije stvari. Prvo, stvari će se slegnuti za nekoliko dana i Hrvatska će vratiti svoju vjerodostojnost. I drugo, dolazi vrijeme lidera koji više neće biti slični Zoranu Milanoviću. Ja mislim da će se to i ovog puta ostvariti, ne zbog ove odluke Ustavnog suda. Mislim da bi tako bilo i bez te odluke, ovo je dobrodošla odluka, i to je zadaće Ustavnog suda, ali bez te odluke, moramo reći ruku na srce, došli smo do jedne točke kad su ljudi rekli - što je previše, previše. Zoran Milanović već u kontinuitetu dugo vremena djeluje izvan bilo kakvog racionalnog okvira - istaknuo je.