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ŠTRAJK U ZAGREBU

Raspudići: Tomašević je moćnik koji gazi radnička prava

Piše HINA,
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Raspudići: Tomašević je moćnik koji gazi radnička prava
Zagreb: Tomašević predstavio tijek uvođenja Riznice i drugih ključnih projekata digitalizacije Grada Zagreba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Ističu kako je Tomašević u više od pet godina koliko vodi Zagreb imao dovoljno vremena da reorganizira Holding, ZET i gradsku upravu te unaprijedi njihove procese

Klub gradskih zastupnika Drito ocijenio je u ponedjeljak kako gradonačelnik Tomislav Tomašević nije žrtva i nemoćni promatrač sukoba sindikata i uprava gradskih poduzeća nego moćnik koji gazi radnička prava u tvrtkama koje vode ljudi koje je on postavio.

"On je osoba na poziciji moći i snosi odgovornost za stanje sustava kojim upravlja. S jedne su strane gradonačelnik i gradski sustav, a s druge radnici koji svakodnevno obavljaju teške poslove, među njima i oni koji odvoze rasuti otpad sa zagrebačkih ulica”, priopćili su iz Kluba gradskih zastupnika Drito ocijenivši stoga neprimjerenim da se gradonačelnik postavlja u ulogu žrtve i krivnju traži kod drugih.

Ističu kako je Tomašević u više od pet godina koliko vodi Zagreb imao dovoljno vremena da reorganizira Holding, ZET i gradsku upravu te unaprijedi njihove procese, no, tu je priliku propustio. Danas se, napominju, ne može predstavljati kao nemoćni promatrač problema koje je godinama imao priliku rješavati.

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Smatraju kako su takve promjene mogle stvoriti unutarnje uštede koje bi se zatim mogle usmjeriti u plaće radnika. "Ako se godinama ništa ne učini na operativnoj učinkovitosti, sustav traži sve više novca, a razlike između očekivanja radnika i mogućnosti koje im vlast predstavlja postaju sve veće. Gradonačelnik danas ne može govoriti o tim problemima kao da nije imao priliku djelovati”, poručuju iz Drito.

Dodaju i da su građani danas opravdano ljuti pa čak i gnjevni jer ne stižu na posao i druga mjesta gdje trebaju biti. Štoviše, naglašavaju, iz njih izlazi nagomilana frustracija javnim gradskim prijevozom i gradskom nečistoćom koja se pogrešno kanalizira prema običnim radnicima i vozačima ZET-a.

"Stoga Klub gradskih zastupnika Drito želi nedvosmisleno poručiti: za kaos na ulicama, spor i neučinkovit javni gradski prijevoz i odvoz smeća nisu krivi radnici, nego oni koji stoje na njihovom čelu", stoji u priopćenju.

Osuđujemo pokušaj gradske vlasti da za svoje propuste neizravno okrivi radnike

Ti ljudi s višestruko većim plaćama koji su politički postavljeni od strane Tomislava Tomaševića, dodaje Drito, građanima nisu osigurali funkcionalan grad." Oštro osuđujemo pokušaj gradske vlasti da za svoje propuste u upravljanju indirektno okrivi radnike koji su, kao i građani, žrtve njihove neučinkovitosti”, ističe Drito.

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Upozorili su i da se na društvenim mrežama ciljano generira govor mržnje jer, kažu, dok traje rasprava o štrajku, dio komentatora koji 'slučajno' podržavaju gradonačelnika i vladajuće stranke Možemo! i SDP radnike ZET-a i Holdinga naziva 'dotepencima' i drugim pogrdnim imenima.

Smatraju da, dok u vodećim medijima gledamo umiveno lice gradonačelnika koji deklarativno poziva na zaštitu radnika, u organiziranim i očito dirigiranim komentarima štrajkaše se prikazuje kao građane drugog reda, dobre samo za vožnju tramvaja ili čišćenje ulica, ali nedostojne prava na dostojanstven život. Takvi komentari prelaze u otvoreni šovinizam i govor mržnje, upozorava Drito.

U komentarima se poziva i na masovno otpuštanje štrajkaša te njihovu zamjenu radnicima iz Nepala, Filipina i drugih zemalja, uz pretpostavku da će oni šutke raditi za još manje novca jer ne posjeduju nikakva radnička ni politička prava i time se ponižava dostojanstvo i jednih i drugih radnika, navodi se u priopćenju.

"Ne smijemo pristati na najstariji politički trik kojim zagrebačka vlast zlonamjerno građane usmjerava jedne protiv drugih umjesto da se ujedine i međusobno pomognu u zahtjevima prema vlasti koja je izabrana da građanima osigura učinkovit javni prijevoz i čist grad, a radnicima omogući dostojanstven život. Ovaj lov na vještice protiv radnika mora stati”, poručio je Drito.

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