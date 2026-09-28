Raspudići: Tomašević je moćnik koji gazi radnička prava

Klub gradskih zastupnika Drito ocijenio je u ponedjeljak kako gradonačelnik Tomislav Tomašević nije žrtva i nemoćni promatrač sukoba sindikata i uprava gradskih poduzeća nego moćnik koji gazi radnička prava u tvrtkama koje vode ljudi koje je on postavio.

"On je osoba na poziciji moći i snosi odgovornost za stanje sustava kojim upravlja. S jedne su strane gradonačelnik i gradski sustav, a s druge radnici koji svakodnevno obavljaju teške poslove, među njima i oni koji odvoze rasuti otpad sa zagrebačkih ulica”, priopćili su iz Kluba gradskih zastupnika Drito ocijenivši stoga neprimjerenim da se gradonačelnik postavlja u ulogu žrtve i krivnju traži kod drugih.

Ističu kako je Tomašević u više od pet godina koliko vodi Zagreb imao dovoljno vremena da reorganizira Holding, ZET i gradsku upravu te unaprijedi njihove procese, no, tu je priliku propustio. Danas se, napominju, ne može predstavljati kao nemoćni promatrač problema koje je godinama imao priliku rješavati.

Smatraju kako su takve promjene mogle stvoriti unutarnje uštede koje bi se zatim mogle usmjeriti u plaće radnika. "Ako se godinama ništa ne učini na operativnoj učinkovitosti, sustav traži sve više novca, a razlike između očekivanja radnika i mogućnosti koje im vlast predstavlja postaju sve veće. Gradonačelnik danas ne može govoriti o tim problemima kao da nije imao priliku djelovati”, poručuju iz Drito.

Dodaju i da su građani danas opravdano ljuti pa čak i gnjevni jer ne stižu na posao i druga mjesta gdje trebaju biti. Štoviše, naglašavaju, iz njih izlazi nagomilana frustracija javnim gradskim prijevozom i gradskom nečistoćom koja se pogrešno kanalizira prema običnim radnicima i vozačima ZET-a.

"Stoga Klub gradskih zastupnika Drito želi nedvosmisleno poručiti: za kaos na ulicama, spor i neučinkovit javni gradski prijevoz i odvoz smeća nisu krivi radnici, nego oni koji stoje na njihovom čelu", stoji u priopćenju.

Osuđujemo pokušaj gradske vlasti da za svoje propuste neizravno okrivi radnike

Ti ljudi s višestruko većim plaćama koji su politički postavljeni od strane Tomislava Tomaševića, dodaje Drito, građanima nisu osigurali funkcionalan grad." Oštro osuđujemo pokušaj gradske vlasti da za svoje propuste u upravljanju indirektno okrivi radnike koji su, kao i građani, žrtve njihove neučinkovitosti”, ističe Drito.

Upozorili su i da se na društvenim mrežama ciljano generira govor mržnje jer, kažu, dok traje rasprava o štrajku, dio komentatora koji 'slučajno' podržavaju gradonačelnika i vladajuće stranke Možemo! i SDP radnike ZET-a i Holdinga naziva 'dotepencima' i drugim pogrdnim imenima.

Smatraju da, dok u vodećim medijima gledamo umiveno lice gradonačelnika koji deklarativno poziva na zaštitu radnika, u organiziranim i očito dirigiranim komentarima štrajkaše se prikazuje kao građane drugog reda, dobre samo za vožnju tramvaja ili čišćenje ulica, ali nedostojne prava na dostojanstven život. Takvi komentari prelaze u otvoreni šovinizam i govor mržnje, upozorava Drito.

U komentarima se poziva i na masovno otpuštanje štrajkaša te njihovu zamjenu radnicima iz Nepala, Filipina i drugih zemalja, uz pretpostavku da će oni šutke raditi za još manje novca jer ne posjeduju nikakva radnička ni politička prava i time se ponižava dostojanstvo i jednih i drugih radnika, navodi se u priopćenju.

"Ne smijemo pristati na najstariji politički trik kojim zagrebačka vlast zlonamjerno građane usmjerava jedne protiv drugih umjesto da se ujedine i međusobno pomognu u zahtjevima prema vlasti koja je izabrana da građanima osigura učinkovit javni prijevoz i čist grad, a radnicima omogući dostojanstven život. Ovaj lov na vještice protiv radnika mora stati”, poručio je Drito.