"Rast plaća ne pokazuje utjecaj na rast prihoda u proračunu"

U prvom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. godine priliv novca u gradski proračun Koprivnice od poreza i prireza na plaće rastao je 27 posto, no na to nisu utjecale izmjene Zakona o porezu, kojima je ukinut prirez gradovima i općinama. Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove Zdravko Punčikar rekao je Hini da same izmjene Zakona o porezu nisu utjecale na punjenje proračuna jer Koprivnica ionako nije imala prirez.

Ni rast plaća u Podravki i drugim koprivničkim tvrtkama nije donio znatno drugačiju stopu rasta proračunskih prihoda jer će ona rasti otprilike 27 posto, baš kao i u tri prva tromjesečja prijašnjih godina.

Koprivničko-križevačka županija i susjedni Čakovec bilježe veći rast plaća i znatniji priliv u svoje proračune, no to može biti indikator da su plaće na razini županije i Čakovca bile dosta niže od koprivničkih.

Punčikar naglašava da je na rast plaća svakako utjecala inflacija pa se postavlja pitanje koliko je zapravo rasla kupovna moć građana, a isto to se preslikava i na upravljanje gradskim financijama.

Koprivnici iz godine u godinu rastu rashodi zbog brojnih investicija, kao što su projekt aglomeracije i ulaganja u brojne projekte koje financira EU, a ove će godine samo za gradnju dva nova vrtića iz proračuna izdvojiti četiri milijuna eura.

Punčikar ističe da problem nisu investicije, nego odnos središnje vlasti prema njima. Istinska porezna reforma oslobodila bi gradove i lokalnu samoupravu plaćanja poreza na sredstva za investicije, makar na projekte koji su djelomično financirani europskim novcem.

I nakon izmjena Zakona o porezu država ostaje previše financijski centralizirana - ono što se ulaže u lokalne sredine ustvari je novac koji su te iste sredine uplatile u državni proračun putem poreza na investicije, smatra Punčikar.