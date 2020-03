U Hrvatskoj 113 slučajeva, a jedan pacijent je na respiratoru

U emisiji U mreži prvog zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti, doktor Rok Čivljak rekao je da je 20 zaraženih u njihovoj bolnici od kojih većina ima blagu kliničku sliku.

Naprem drugih zemalja, Hrvatska u ovom trenutku i dalje ima povoljnu epidemiološku situaciju.

Nacionalni stožer civilne zaštite obratit će se javnosti u 9 sati s novim informacijama o oboljelima.

Petak, 20. ožujka 2020.

Ministar Beroš rekao je da ima osam novih zaraženih, 113 ukupno je zaraženo u Hrvatskoj. Jedan čovjek je na respiratoru i u težem je stanju, ali i dalje stabilno.

- 40 posto talijanskih građana se ne pridržavaju uputa, a Kinezi nas upozoravaju na taj problem - rekao je Beroš.

Alemka Markotić ponovila je da je jedan bolesnik na respiratoru. Upozorila je da se svi moraju pridržavati propisanih mjera.

Krunoslav Capak rekao je da je 13.000 ljudi u samoizolaciji, 84 ljudi je u karanteni od kojih je 52 hrvatskih državljana, a 18 vozača je u karanteni po posebnim odredbama.

- Ima i neodgovornog ponašanja - rekao je ministar Božinović. Još jednom je apelirao na građane da ostanu doma, osim onih koji moraju otići na posao.

- I kod njih smo postavili pravila, i kad su u pitanju poslovni subjekti, ali i okupljanja. Mi ćemo dijelove stožera na lokalnoj i regionalnoj zajednici aktivirati da pojačano kontroliraju provedbu ovih mjera, ali će i policija također više i češće patrolirati na mjestima na kojima se okuplja veći broj građana - rekao je Božinović.

- Jutros sam dogovorio da hrvatski vozači kamiona neće morati iz Slovenije ići u konvoje već će koristiti granice Rupa i Pasjak. Naš je cilj da roba dođe što prije na hrvatske police. Što se tiče prijelaza granice, 1300 kamiona je tranzitirao, taj dio ide bez ikakvih problema, a ako se i pojavi koji, to policija brzo riješi. Promet putnika je praktički stao. Od jučer u Hrvatsku osim nekoliko desetaka putnika koji su tranzitirali kroz Hrvatsku nije ušao niti jedan strani državljanin - rekao je Božinović.

Capak je rekao kako se još istražuju kako su se novi slučajevi zarazili. Napomenuo je da neće otkrivati lokacije, no da će na popodnevnoj presici reći kako se netko zarazio.

- U bolnici Dubrava postoje troje pozitivnih ljudi, tri liječnika su pozitivna i lako može biti da se zarazi netko od pacijenata. Tamo postoje pacijenti koji su i ostali u bolnici jer ne mogu biti pušteni kući iz nekoliko razloga - ne mogu biti sami doma u samoizolaciji, zbog bolesti ne mogu biti kući ili su bili u kontaktu sa zaraženima - rekao je Capak.

- Imamo točan plan popunjavanja kreveta. Tek kada se popune svi u Klinici ide premještaj u KB Dubrava - rekao je Beroš.

Istaknuo je da će mladi liječnici polagati stručni ispit preko interneta i tek kada ga polože mogu raditi u bolnicama. Capak je rekao kako je 11 liječnika pozitivno na korona virus, a da će popodne izvijestiti o svim zdravstvenim djelatnicima.

Markotić je komentirala i lijekove.

- To su bile prve smjernice koje su krenule još iz Kine, nema ni za jedan od njih jasnih i nedvosmislenih podataka da je učinkovit. Neki od njih ne škode i pokušava se liječiti s nekim od njih, Lijek za malariju i lijek za HIV i lijek za ebolu. Uobičajena je situacija da se od raspoloživih lijekova analizirati koji bi mogli biti kandidati za liječenje. To je samo osjećaj nekih liječnika da su ti lijekovi pomogli, ali nema još dovoljno jasnih studija koje bi mogle potvrditi učinkovitost - rekla je.

Božinović je rekao da će više službi, kao što su HZJZ, HZZO i policija, mogu vidjeti tko se sve ne pridržava mjera od strane epidemiologa.

- Imamo riješenje, nadam se da će ono biti uskoro u testnoj fazi - rekao je. I on je ponovno rekao da se svi moraju odgovorno ponašati.

- Nije doveden u pitanje ekonomski život, cijeli niz objekata i sve što je nužno radi i otvoreno je. Ukoliko se svi budemo striktno toga držali, to će tako i ostati. No, ako bude neodgovornog ponašanja, naše mjere bit će restriktivnije. To ovisi o svakome od nas - rekao je.

Ministar je rekao da također razmišljaju o preporukama da se ograniči kupovanje u trgovinama. Istaknuo je da još nema nestašica i da promet roba kreće te da nema razloga za brigu. Napomenuo je i da nema razloga da se stvaraju neracionalne zalihe, no da su spremni reagirati.

- Epidemiološka slika pokazuje da dolazi do nekog stupnja lokalne transmisije, no to je irelevantno jer smo već prije nekoliko dana postrožili mjere. Zadovoljni smo - rekao je Beroš.