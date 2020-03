Ne smiju raditi, niti vratiti se kući: A tko će im platiti rentu?

Ako pandemija potraje, ovisit ćemo od pomoći države, živim od danas do sutra, ne paničarimo, već ćemo se naći', ove su rečenice zajednički nazivnik šestorici Hrvata koji su 'trbuhom za kruhom' krenuli u 'potragu za svojim mjestom za suncem' van matične zemlje.

Koliko zbog pandemije korona virusa pate njihovi poslovi, smiju li ih uopće obavljati, koliko će za njega biti plaćeni i hoće li uopće... Jasno je 'k'o noć' da kući u Hrvatsku ne smiju jer su granice zatvorene, no tko će im platiti najamninu za stan ako plaća neće dolaziti, za razliku od najmodavca koji će im ubrzo početi kucati na vrata?

Zenid, Marko, Gordan, Nino, Mia i Viktorija možda nemaju odgovore na sva ta pitanja, ali pokušavaju ostati optimistični, nadajući se da ova situacija neće trajati dovijeka.

'Korona mi je uništila posao, uzet ću bolovanje da pokrijem mjesečne troškove'

Foto: Privatna arhiva Meni je korona uništila posao potpuno, turizam je mrtav ili će tek umrijeti. Nema letova, nema ni potražnje jer su zatvorili granice. Vjerojatno ću uzeti bolovanje da ipak pokrijem mjesečne troškove, priča nam Zenid Hazarević (31) koji radi u Stockholmu, a do prije nekoliko godina je živio i školovao se u Zagrebu.

Završio je novinarstvo, ali znao je da taj posao nikad neće raditi. Putovanja su mu život, na njih je odlazio svaki slobodan vikend dok su njegovi vršnjaci izlazili u klubove. Nakon par godina rada u struci u Hrvatskoj, i dalje nije bio zadovoljan. Odselio je u Švedsku gdje je s vremenom postao turistički vodič u Stockholmu. Zenid upravo svjedoči krahu svoje nove struke zbog pandemije korona virusa.

- Tu su otpustili dosta ljudi, osobito u ugostiteljstvu jer nema turizma. Kažu da je to privremeno. Vlada je najavila da će financijski pomoći malim i srednjim kompanijama, ali i većima također. Žele nas osloboditi plaćanja pojedinih poreza kako bi se ublažio efekt korone - prepričao nam je Zenid ono što je dosad saznao iz svog okruženja.

Kaže da zna dosta njih koji su bili ekstra radnici u ugostiteljstvu i radili ga kao dodatni posao. Oni, kako nam kaže sugovornik, mogu tražiti neku naknadu, ali se ti novci moraju uplaćivati bar godinu dana.

- Onda imaš to osiguranje kad izgubiš posao i dobiješ 80 posto plaće sljedećih 365 dana ili dok ne nađeš novi posao - dodaje Zenid.

Za razliku od Hrvatske, škole i vrtići u Švedskoj još rade, a što se tiče karantene, priča nam Zenid, ljudi mogu birati hoće li raditi od doma ili ne. Otkriva nam kako ljudi nisu panični, no da je ipak sve praznije nego inače.

'Država pomaže privatnicima, u Norveškoj su fer prema radnicima'

Foto: Privatna arhiva Da, u karanteni sam. Norveška je bila ok i onda se vratila ekipa sa skijanja iz Italije i Švicarske i bam, 650 zaraženih u dva dana, priča nam Gordan Frank (32) koji je prije par mjeseci 'trbuhom za kruhom' iz Zagreba završio u Oslu.

Radi kao project manager u jednoj poznatoj tvrtki za međunarodni prijevoz i usluge kurirske isporuke i kaže nam da sam nema problema s poslom od doma, a ni s rentom za stan jer mu je plaća zasad sigurna.

- Ipak, vozači kurirske službe moje firme rade, navodno se nitko od kurira u EU nije zarazio i kažu kako nema potrebe da prestanu voziti - priča nam Gordan.

U Norveškoj više ne rade škole, vrtići, teretane niti restorani.

- Sad smo na nekih 1500 zaraženih, što je puno za zemlju od malo više od 5 milijuna stanovnika. U Norveškoj su zasad pravedni, država pomaže privatnicima i na taj način radnici i dalje primaju plaću - poručio nam je Gordan.

'Irska je i Hrvatima koji ne smiju raditi osigurala 200 eura tjedno'

Foto: Privatna arhiva Nino Huzjak (33) i njegova djevojka Martina, o čijem smo veganskom fast foodu u Irskoj već pisali u 24sata, nisu se ni pokušavali vratiti iz Corka doma u Varaždin. Kaže nam da su zatvorene škole, fakulteti, pubovi, noćni klubovi, a da ljude savjetuju da rade od kuće.

- Restorani su zasad otvoreni na svoju inicijativu, no čini se da će se i to uskoro promijeniti jer je udruga restorana izdala molbu vladi da se naredi zatvaranje. To se našeg fast fooda toliko ne tiče jer mi radimo 'takeaway' i dostavu, no vjerujem da će se slijediti primjer ostalih zemalja i dalje omogućiti samo dostava - smatra Nino.

Priča nam kako posljednji tjedan nisu primijetili veliku razliku u prodaji, otprilike pad od 20 posto, što se, kaže nam Nino, dogodi i inače kada studenti napuste grad.

- Ako vlada u Irskoj naredi da se zatvori bilo što, radnicima ili poslodavcima koji ne mogu na posao, bit će osigurana naknada od minimalno 203 eura tjedno, ako se ne varam. Zasad sam čuo da će Hrvati koje inače rade ovdje, no trenutno moraju u izolaciju, svakako dobiti naknadu. Nisam još dosad čuo za nekog da je u nezavidnoj situaciji i nadam se da će tako i ostati - optimističan je ovaj mladi poduzetnik.

Nino svakako vjeruje da će se država pobrinuti i za ljude u ugostiteljstvu, da ne ostanu zakinuti za osnovne životne potrepštine.

- Ja se nadam najboljem i vjerujem da su ljudi u panici, no ovo nije niti neće biti kraj svijeta. Bit će to veliki udarac na ekonomiju, ali vjerujem da iza svake oluje dolazi sunce, i da ćemo puno toga naučiti iz ove situacije - uvjeren je Nino.

'Moje brige se u većoj mjeri odnose na 'jednom kad se sve završi'

Foto: Privatna arhiva Imam 28 godina i iz Hrvatske sam odselila prije nešto malo više od dvije godine. Radim u audiovizualnoj postprodukciji isto toliko vremena. S obzirom na trenutno stanje u većini svijeta, vrijeme je stalo i za nas u Madridu. Bez snimanja nema ni postprodukcije. Moj opis posla je usko vezan uz klijente i evente te možda tek nekih 20 posto mogu obavljati od doma, zabrinuta je Mia Tošić (28) koja je Hrvatsku prije kojeg vremena zamijenila Španjolskom.

U njenoj firmi su većinu zaposlenika od ponedjeljka stavili na jednu vrstu, kako kaže, 'kriznog plana' države u kojem, dok situacija ne dozvoli povratak na radno mjesto, a zbog nemogućnosti obavljanja našeg posla u cijelosti od kuće, ima pravo na 70 posto plaće sljedećih 180 dana, i to joj je, priča nam, zagarantirano.

- Nekako najzahvalniji dio situacije je zajednica koju su kreirali šefovi u kojoj svakodnevno održavaju kontakt, protok informacija i najbitnije, osiguravaju da su svi dobro – kako fizički tako i mentalno - kazala nam je Mia.

Trenutno je u karanteni u stanu u kojem plaća rentu, i s obzirom na mogućnost da održi neki tekući prihod, osjeća se, kaže nam, privilegirano.

- U karanteni sam peti dan, kao i većina mojih kolega i prijatelja jer cijeli Madrid je pod dosta strogim uvjetima. Zasad se snalazim i trudim se ne misliti dalje od sutra! Moje brige se u većoj mjeri odnose na 'jednom kad se sve završi'. O stanju ponude i potražnje i mogućih otkaza zbog nemogućnosti firme da održi sve zaposlenike nakon mjesec, dva stagnacije - ne želim ni razmišljati. U međuvremenu, pozitiva prije svega - optimistično će Mia.

Otkrila nam je da nije ni stigla razmišljati o povratku u Hrvatsku dok traje karantena.

- Dan nakon što smo poslani na rad od doma, već je bilo restrikcija i putovanja i napuštanja Madrida. Svakako se osjećam korisnije ovdje blizu posla i kolega i razvitka situacije u zemlji, a i isto tako ne znam kome i kako sam bila izložena do karantene pa bolje da ne ugrozim nikoga - poručuje nam simpatična Mia.

'Radim kao konobar, više nema bakšiša do kojeg štedim i zapravo živim'

Foto: Privatna arhiva Marko Nobilo (32) mladi je otac dvoje djece koji je zbog ljubavi preselio iz Zagreba u predgrađe Berlina i tamo trenutno radi u restoranu. Ovih dana mu nije bilo lako jer nije znao što će se dogoditi s njegovim poslom, a znao je da će ugostitelji najviše patiti zbog pandemije korona virusa. Uskoro je dobio upute od poslodavca pa je te svježe informacije proslijedio odmah dalje nama.

- Evo, upravo sam doznao da nam je skraćeno radno vrijeme jer nema posla za sve, 40 posto plaće će nam biti sigurno isplaćeno, radili ili ne radili. Dodatnih 60 posto osigurat će nam burza preko firme, mi ne moramo ništa. Znači svakako ćemo dobiti 70 posto plaće. Poslodavac nam se obavezao da ako ne bude posla u konobarenju, da će nam osigurati neke druge poslove u firmi poput farbanja terase, nekih drugih fizičkih poslova, čisto da imamo nešto raditi kroz to vrijeme - priča nam Marko.

60 posto od plaće, barem u njegovom restoranu, dobit će oni koji imaju djecu, a od pola tog iznosa, kako nam kaže, plaća firma, pola burza rada. Otkrio nam je da ni sam nije vjerovao da će izbiti takva situacija u Njemačkoj, ali da je shvatio da je 'vrag odnio šalu' nakon što su im rekli da nitko ne smije raditi nakon 18 sati popodne. To ga je, priča nam, najviše pogodilo jer je najviše radio drugu smjenu i novaca dobivao od bakšiša, točnije živio i štedio od njega.

Njihova obitelj nije u karanteni, no najviše ih muči što su vrtići zatvoreni od prošlog tjedna pa sve do 19. 4., za sada.

- I ja i moja supruga moramo raditi. Vrtići su zasad osigurani samo onima koji rade u zdravstvu, vatrogascima, policajcima i onima koji rade slična zanimanja - kazao je.

Marko smatra da će najmodavci biti tvrđi orah za slomiti.

- Neće oni puno popustiti, moje mišljenje. Dobra stvar je to što čim uzmeš stan moraš dati tri mjeseca najamnine unaprijed, tako da u slučaju da ne budemo mogli plaćati stanarinu, imamo tri mjeseca vremena da se snađemo - poručuje.

Čuo je da se počelo pričati da će država dati neke olakšice radnicima pogođenim ekonomskim aspektima pandemije, no ništa još nije službeno.

- Bude li se ovo protegnulo na više od dva tri mjeseca, onda ćemo ovisiti o pomoći države - upozorava Marko.

'Talijane neće dovoljno ošamariti ova situacija, neće se trgnuti'

Foto: Privatna arhiva Viktorija Matić (45) prije 15 godina je preselila iz Hrvatske u Italiju, a trenutno živi u Piemontu, na 6 kilometara od Torina gdje i radi. U karanteni nije, već svaki dan putuje na posao. Inače je savjetnik u jednoj firmi koja pruža usluge farmaceutskim, kemijskim i prehrambenim tvrtkama, i kako kaže, mogla bi raditi od doma, ali ipak se žrtvovala za firmu. Kaže kako je svima rečeno da će dobiti puno plaću za treći mjesec.

- Da, odlazim svaki dan na posao, ali radim skraćeno. Ima nas u firmi koji žive dalje od Torina, pa da oni ne putuju svaki dan po više desetaka kilometara, drugi su se žrtvovali za njih. Ja do posla putujem autom i mi moram imati 'autocertifikat' koji govori da sam zdrava, da idem od doma s posla, s posla doma, policajci provjeravaju sve. To izdaje ministarstvo unutarnjih poslova - opisala nam je Viktorija rigorozne mjere 'carabinierija'.

Ona radi skraćeno da bi brinula o djeci, a njen suprug je šef smjene u metalnoj industriji.

- U pogonu ih radi 40, umjesto 50. Razrijedili su smjene, no nisu nešto previše zaštićeni. Zaštitne maske im ne služe baš, kao ni rukavice, no proizvodnja ne stoji - priča nam Viktorija.

Dodaje da su restorani i kafići zatvoreni te da je dozvoljena samo dostava. Otvoreni su samo 'autogrillovi' na autocestama, kolodvorima, aerodromima, bolnicama. I tamo mora biti razmak metar među ljudima. Jedan par Viktorijinih prijatelja u vlasništvu je jednog restorana i ne znaju što će trenutno biti s njim u budućnosti.

- Zasad nikome ne plaćaju ništa, plaćat će najam prostora i dalje, no ne znaju što da rade. U Italiji se toliko ne zarađuje od bakše - prepričava nam Viktorije iskustvo svojih prijatelja.

- U Italiji postoji nešto što se zove 'Cassa integrazione'. U doba krize država i firma imaju zalihe (80 posto plaće) za svoje zaposlenike. To su uveli za firme koje moraju biti zatvorene, koje imaju zaražene ili jednostavno ne mogu fizički raditi - odgovara nam Viktorija na pitanje je li se država pobrinula za one koji ne mogu raditi u vrijeme pandemije.

Kaže da su u dućanima uveli novo pravilo da ulazi toliko ljudi koliko ima otvorenih blagajni i da ljudi moraju držati razmak između sebe.

- U Italiji su djeca bila tri tjedna bez škole. Kod nas su totalno zakazali oko škole, kruži glasina da je nastavna godina gotova - prepričava nam Viktorija.

Za kraj je poručila da zasigurno situacija nije bajna, ali da ima dojam kako se svi potajno nadaju da će se nešto promijeniti. 'Poznavajući Talijane, neće ih dovoljno ošamariti ova situacija, neće se trgnuti' , zabrinuto je zaključila.

