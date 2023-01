Raste broj zaraženih krakenom: Evo koje su razlike u odnosu na delta i omikron sojeve korone

U Hrvatsku je stigao novi soj korona virusa, XBB1.5, popularno nazvan "kraken".

- To je i dalje omikron, nije to neki novi virus, ali je novi soj. Ide u smjeru mutacije koja mu omogućava da se lakše širi, odnosno da zaobilazi naš imunološki bedem i da nas lakše zarazi. Nasreću, zasad ne ide u smjeru da je smrtonosniji. Mislim da je to dobra vijest i da je to zapravo najvažniji podatak kad govorimo o krakenu - objašnjava Miroslav Venus, šef Hrvatskog epidemiološkog društva.

Kraken je inače nastao u Americi kao produkt spajanja dvaju različitih omikrona. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorio je da bi ta varijanta mogla imati sve veći učinak na broj oboljelih od Covid-19. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 12 slučajeva.

- Svijet je uistinu globalno selo, dovoljno je da netko sjedne u avion i otputuje na drugi kraj svijeta te sve prenese. Negdje sam pročitao podatak iz jednog američkog istraživanja kojim je utvrđeno da je čak 96 posto uzoraka zraka u avionima bilo pozitivno na Covid. Drugim riječima, nema avionskog leta na kojem nema Covida. Zato se ne smijemo opustiti i moramo paziti. Ako, primjerice, putujemo avionom, ne vidim zašto ne bismo stavili masku. Definitivno ne treba prestati razmišljati i ponašati se bar približno kao prije. Nitko ne traži lockdown, ali zašto ne staviti masku ako ideš u nepoznato okruženje koje je zatvoreno i u kojem nema distance - zaključuje naš sugovornik.

Od šoka, straha i nevjerice u početku, preko intenzivnih znanstvenih nastojanja u pronalasku lijeka, pojave cjepiva i novih metoda liječenja COVID-a, do danas se izmijenilo i nekoliko varijanti virusa. Najnoviji soj je 'kraken'.

- Za sada je riječ o blažoj kliničkoj slici nego li kod omikrona, odnosno BA.4 i BA.5 koronavirusa - rekla je epidemiologinja Dijana Mayer.

Stručnjaci smatraju kako su simptomi krakena slični svim drugim slojevima omikrona. Dr. Allison Arwady, povjerenica Odjela za javno zdravstvo u Chicagu, tvrdi kako kraken nije doživio velike promjene.

- Vidimo da sve više ljudi zapravo ima simptome slične prehladi - rekla je na konferenciji za novinare. To znači da se može očekivati da će simptomi poput curenja nosa, grlobolje, kašlja i začepljenosti biti česti.

S druge strane, visoka temperatura je vrlo rijedak simptom krakena. Oni koji su cijepljeni trebali bi i kod ove strane imati blaže simptome zaraze, tvrdi doktorica.

A evo koje su razlike delta i omikron soja...

DELTA SOJ

STARIJA POPULACIJA - Prema onome što smo dosad mogli vidjeti, delta soj najčešće pogađa stariju populaciju, a mlađi ljudi ipak su malo otporniji. No u odnosu na dosad otkrivene varijente prije delte, primjećuje se da se veći postotak mladih zarazio deltom nego bilo kojim sojem prije. Strogih pravila nema

KAŠALJ I PROBLEMI S DISANJEM - Pacijenti zaraženi delta sojem u najvećem su broju razvili kašalj kao simptom. Uz to, često se javlja bol u prsima, ali i otežano disanje. Oni s težim oblikom bolesti Covid-19 nerijetko završe na respiratoru

GUBITAK OKUSA I MIRISA - Jedan od simptoma delta varijante korone, ali i većine prethodno otkrivenih, jest da bolesnici privremeno, a ponekad i trajno, izgube osjetila mirisa i okusa. S druge strane, kod bolesnika zaraženih omikronom ovaj simptom nije otkriven

KIHANJE, GLAVOBOLJA - Jedan od najčešće prijavljivanih simptoma zaraze delta sojem korona virusa je glavobolja. Delta varijanta virusa u zaraženih pacijenata često uzrokuje i kihanje te curenje iz nosa, simptome koji se inače pripisuju gripi ili virozi

OMIKRON SOJ

MLAĐA POPULACIJA - Prema dosad prikupljenim informacijama, delta soj korone zapravo većinom napada starije ljude, uz iznimke, kojih uvijek ima. Novootkriveni soj omikron, zabilježeno je dosad, u veći rizik od zaraze dovodi mlađe ljude, pa je dosad i bilo više oboljelih iz mlađe populacije

SVRBEŽ GRLA - Omikron kod pacijenata koji su se zarazili najčešće uzrokuje peckanje i svrbež grla. Mnogi zaraženi razviju i kašalj, no znanstvenici tvrde da i dalje ne u tolikoj mjeri kao kod onih zaraženih deltom

NEMA GUBITKA OSJETILA - Jedan od glavnih simptoma zaraze deltom, ali i drugim sojevima, gubitak je osjeta mirisa i okusa. Ipak, kod omikrona još nije zabilježen taj simptom, pa se pretpostavlja da zaraza omikronom ne uzrokuje gubitak osjet

BEZ VRUĆICE - Varijante poput delte, bete i sličnih kod zaraženih pacijenata često uzrokuju visoku temperaturu i treskavicu, no to nije slučaj kod omikrona. Kod pacijenata zaraženih tom varijantom virusa nije zabilježena visoka temperatura

Podsjetimo, hitni odbor za Covid-19 pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji danas će procjenjivati kako svijet stoji s korona virusom, nakon čega može glavnoj skupštini SZO-a predložiti da proglasi kraj pandemije, odnosno stanje u kojem korona više nije globalna prijetnja.

