Eksplodiralo 2.750 tona amonij nitrata: Sada je već 78 mrtvih

'Neprihvatljivo je da teret amonij nitrata, oko 2.750 tone, bude oko šest godina u jednom skladištu bez ikakvih zaštitnih mjera', poručio je libanonski premijer

<p>Oko 2.750 tona amonij nitrata nalazilo se u skladištu u luci u Bejrutu koje je eksplodiralo u utorak pri čemu je preko 70 ljudi poginulo, izjavio je libanonski premijer Hassan Diab.</p><p>"Neprihvatljivo je da teret amonij nitrata, oko 2.750 tone, bude oko šest godina u jednom skladištu bez ikakvih zaštitnih mjera", rekao je Diab pred Vrhovnim vijećem obrane na izvanrednom sastanku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hrvat u paklu Bejruta:</strong></p><p>Amonijev nitrat je kemijsko gnojivo i također sastavni dio eksploziva.</p><p>"Nećemo znati za odmor dok ne pronađemo odgovorne za to što se dogodilo", obećao je libanonski premijer.</p><p>Vrhovno vijeće obrane je "preporučilo" vladi da proglasi "izvanredno stanje" na dva tjedna u Bejrutu.</p><p>Tijekom tog razdoblja "vrhovna vojna vlast bit će zadužena za sva pitanja vezana za sigurnost", navodi se u priopćenju Vrhovnog vijeća obrane.</p><h2>Što je amonijev nitrat i zašto je opasan?</h2><p>Amonijev nitrat amonijeva je sol dušične kiseline. Dolazi u obliku prozirnih kristala ili bijelog praha. Koristi se u poljoprivredi kao dušikom bogato umjetno gnojivo, kao oksidans u eksplozivima, te za postizanje niskih temperatura.</p><p>Najveća ležišta nalaze se u pustinji Atacama u Čileu, a ovih dana gotovo 100 posto kemikalije koje se koriste sintetički, proizvedene su reakcijom amonijaka s dušičnom kiselinom.</p><p>Sa kemijskom formulom NH4NO3, amonijev nitrat je prirodno jako topljiva bijela kristalna kruta tvar. Relativno je stabilna u većini uvjeta i jeftina je za proizvodnju, što kemikaliju čini popularnom alternativom drugim, skupljim izvorima dušika.</p><p>Također je ključna komponenta ANFO-a (amonijev nitrat/lož ulje), industrijskog eksploziva koji se koristi u rudarstvu, kamenolomu i civilnoj gradnji, te čini 80% svih industrijskih eksploziva koji se koriste u SAD-u.</p><p>Amonijev nitrat se sam po sebi ne smatra posebno opasnim, ali pod određenim uvjetima može biti smrtonosan. Većina zemalja ima propise koji kontroliraju njegovo skladištenje kako bi bili sigurni da je ono sigurno.</p><h2>Zbog čega amonijev nitrat eksplodira?</h2><p>Potrebne su posebne okolnosti da se amonijev nitrat iz stabilnog spoja pretvori u eksploziv, bez goriva ili vanjskog katalizatora. Klasificiran je kao "energetski materijal", onaj koji proizvodi toplinu dok se raspada, slično načinu na koji se stvara toplina truljenjem materijala u hrpi komposta.</p><p>Ako postoji dovoljna količina amonijevog nitrata, on može stvoriti dovoljno topline da se zapali i nastavi vatra, bez potrebe za vanjskim katalizatorom, poput plamena.</p><p>Kako gori, amonijev nitrat prolazi kroz kemijske promjene koje dovode do stvaranja kisika, upravo onog što vatra treba da nastavi i da se poveća. Kako se zagrijava, kemikalija se može stopiti zajedno, stvarajući brtvu ili čep.</p><p>Prostor iza čepa se i dalje zagrijava i formira plinove. Vrući plin se širi, ali iza čepa više nema kamo. Na kraju će plin probiti brtvu i sila toga aktivirat će eksploziju.</p><h2>U eksploziju u Bejrutu 78 poginulih, tisuće ranjenih, raste broj žrtava</h2><p>Spasilačke službe u Bejrutu kopaju u srijedu po ruševinama tražeći preživjele nakon snažne eksplozije koja je u utorak predvečer zatresla libanonski glavni grad usmrtivši 78 ljudi i ranivši blizu 4.000 njih, a dužnosnici očekuju da će brojevi žrtava i dalje rasti. </p><p>Eksplozija u lučkim skladištima u kojima je bio pohranjen visoko eksplozivan materijal bila je najjača eksplozija koja je tijekom niza godina odjeknula u Bejrutu, gradu već ionako ozbiljno pogođenim ekonomskom krizom te rastom pandemije koronavirusa. </p><p>Predsjednik Michel Aoun kazao je da je 2.700 tona amonij nitrata, koji se koristi u gnjojivima i bombama, bilo šest godina uskladišteno u luci bez poduzetih mjera sigurnosti, kazavši da je to "neprihvatljivo".</p><p>On je za srijedu sazvao hitan izvanredni sastanak vlade.</p><p>Dužnosnici nisu objavili što je izazvalo plamen koji je pokrenuo eksploziju. Sigurnosni izvor i lokalni mediji navode da su sve pokrenuli zavarivački radovi koji su bili poduzeti u jednom dijelu skladišta. </p><p>"Ono čemu svjedočimo je ogromna katastrofa", rekao je čelnik libanonskog Crvenog križa George Kettani za tv kanal Mayadeen. "Žrtava i ranjenih ima posvuda", kazao je.</p><p>Satima nakon eksplozije, koja se dogodila kratko nakon šest poslijepodne po lokalnom vremenu, vatra je još uvijek gorjela u području luke, bacajući tijekom noći narančasti sjaj na noćno nebo, dok su helikopteri letjeli nad gradom i odjekivale sirene kola hitne pomoći. </p><p>Eksplozija je oživjela sjećanje na građanski rat 1975-90, kada su Libanonci bili izloženi teškom topništvu, napadima automobilima bombama i izraelskim zračnim napadima. Udar eksplozije bio je toliko jak da su neki stanovnici mislili da se radi o potresu.<br/> Ranjeni, zbunjeni i u suzama, brojni stanovnici libanonskog glavnog grada hodali su ulicama tražeći svoje bližnje.</p><p>"Eksplozija me odbacila metrima dalje. Bila sam ošamućena i prekrivena krvlju. Podsjetilo je to na slike eksplozije kojoj sam svjedočila ispred američkog veleposlanstva 1983.", kazala je bejrutska dizajnerica Huda Baroudi.<br/> Premijer Hassan Diab obećao je da će se utvrditi odgovornost za smrtonosnu eksploziju u "opasnim skladištima" dodajući da će odgovorni "platiti za to".</p><p>Američko veleposlanstvo u Bejrutu upozorilo je stanovnike na izvješća o toksičnim plinovima koji su se oslobodili u eksploziji, pozvavši ljude da ostanu u svojim domovima i nose maske ako je moguće.</p><h2>Veliki broj nestalih</h2><p>"Mnog su ljudi nestali. Ljudi zovu hitnu službu raspitujući se za svoje voljene, a potraga je teška, osobito tijekom noći, zbog toga što nema struje", kazao je ministar zdravstva Hamad Hasan.</p><p>Po njegovim riječima, 78 ljudi je poginulo, a blizu 4,000 je ranjeno.</p><p>Snimke na društvenim mrežama pokazuju stup dima koji se diže nad lukom, nakon snažne eksplozije nakon koje se digao bijeli oblak te potom užarena lopta koja se širila nebom. Oni koji su snimili događaj iz visokih zgrada, udaljenih 2 km od luke, i sami su bili odbačeni s mjesta silinom eksplozije.</p><p>Ljudi obliveni krvlju trčali su i tražili pomoć probijajući se kroz oblake dima i prašine ulicama prekrivenim dijelovima oštećenih zgrada, pokućstva, uništenim automobilima.</p><p>Eksplozija se dogodila samo četiri dana uoči izricanja presude UN-ova suda na suđenju četvorici osumnjičenih pripadnika šijitske skupine Hezbolah za ubojstvo libanonskog premijera Rafika Haririja i jo 21 osobe u bombaškom napadu 2005.</p><p>Hariri je bio ubijen velikim kamionom bombom u istom području uz more, oko 2 km od luke.</p><p>Izraelski dužnosnici kazali su da Izrael, koji je vodio nekoliko ratova s Libanonom, nema ništa s eksplozijom te da je ta zemlja spremna pružiti humanitarnu i medicinsku pomoć. Šijitski Iran, koji podupire Hezbolah, također je ponudio pomoć, kao i Teheranov regionalni suparnik Saudijska Arabija, vodeća sunitska sila.</p><p>Pomoć je ponudio i Cipar, udaljen oko 160 km, na kojem se također čula eksplozija.</p><p>Na brifingu u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump naveo je da je eksplozija možda bila rezultat napada, no dvojica američkih dužosnika kazala su da početne informacije ne govore tome u prilog.</p>