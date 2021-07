Za zračne luke u Hrvatskoj svibanj je bio mjesec određenog povratka putnika, jer ih je evidentirano 124 tisuće ili čak 544 posto više nego u istom mjesecu 2020., što se odrazilo i na bolje rezultate prometa u prvih pet mjeseci ove godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Svibanj je naime u ukupnom broju putnika u pet mjeseci sudjelovao sa 64,5 posto, odnosno u pet mjeseci je bilo gotovo 350 tisuća putnika, no to je za oko 48 posto manje nego u istim mjesecima 2020., pri čemu treba imati u vidu da je većina tog prometa u 2020. ostvarena zapravo do ožujka, nakon čega je počelo zatvaranje ('lockdown'), koje se proteglo i na lanjski svibanj.

S obzirom da ove godine nije bilo takvog zatvaranja svibanj je znatno bolji od lanjskog, čemu su pridonijele i mjere cijepljenja, postupnog ublažavanja ograničenja putovanja te dolazak znatno više zrakoplova u ljetnom redu letenja, pa već i u svibnju, u zračne luke nego u 2020.

Tako je u prvih pet mjeseci u svim zračnim lukama bilo 15.297 operacija zrakoplova, što je 10,6 posto više nego u isto vrijeme 2020., dok se broj tih operacija samo u svibnju povećao na 4.618 ili za 311,2 posto u odnosu na lanjski svibanj.

I tereta je u svibnju bilo znatno više nego u svibnju 2020., za 61 posto više ili 727 tona, dok je na petomjesečnoj razini prometa bilo 3 posto manje ili 15.297 tona.

Najviše putnika u svibnju je među osam hrvatskih zračnih luka bilo u Zagrebu, 68 tisuća putnika, što je 417,4 posto više u odnosu na svibanj 2020. godine.

Slijedi zračna luka Split, sa 33 tisuće putnika ili njih 31 tisuća više nego u lanjskom svibnju, a veliki porast od 342 posto zabilježila je i zračna luka Dubrovnik sa 17 tisuća putnika.

I u ostalim lukama bilo je znatno više putnika nego lani, kada ih u svibnju gotovo i nije bilo, pa su i indeksi porasta iznad 999 posto u zračnim lukama Pula s oko tri tisuće putnika u svibnju ove godine, u Zadru sa nešto malo više od 2600 putnika, u Osijeku sa njih 645, u Rijeci sa 266 putnika, a u zračnom pristaništu Mali Lošinj s 94 putnika.

Najmanje putnika u ovom svibnju, 90, imala je zračna luka Brač, za koju je to pak porast od 173 posto u odnosu na lanjski svibanj, jer je tada imala 33 putnika.

Kada su u pitanju strane zračne luke, najviše je međunarodnog putničkog prometa u svibnju ostvaren sa zračnim lukama Njemačke, od 30 tisuća putnika, što je i porast od 269,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2020.

Slijede zračne luke Nizozemske, Francuske, Austrije, Turske, Poljske, Rusije, Švicarske i Danske, iz kojih je također došlo znatno više putnika u Hrvatsku nego lani, i tu su indeksi rast iznad 999 posto.