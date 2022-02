Rat je put u krah ekonomije, upozoravaju ekonomski analitičari najavljujući crni scenarij u slučaju da napad na Ukrajinu potraje. Cijena plina rapidno raste - u utorak je na nizozemskom plinskom čvorištu megavatsat koštao 80 eura, jučer ujutro 30 posto više, a poslijepodne je već bio 40 posto skuplji, popeo se na čak 130 eura. Cijena sirove nafte premašila je 100 eura po barelu, što se nije dogodilo od 2014., i nesumnjivo će dovesti do još većih poskupljenja hrane, prijevoza, svega. Europske i svjetske burze jučer su bile u padu, Hrvatska ima razloga bojati se i loše turističke sezone, kažu analitičari.

- Burze su u padu, ulagači povlače kapital, očekujemo dodatnu nestabilnost. Past će cijene dionica, a nafta će rasti, što znači daljnje porast svih ostalih cijena. Nisam nimalo optimističan - kaže ekonomski analitičar Petar Vušković.

Rat je najveći neprijatelj ekonomije, odnosno “najbolja” formula za njezin krah, dodaje.

- Sankcije Rusiji znače i sankcije Europskoj uniji. Nemoguće je izolirati najveću europsku državu. Nastradat će i naša poduzeća koja izvoze u Rusiju, a ako američka vojska dođe na europsko tlo, možemo očekivati veliku ekonomsku krizu. U malo vremena, nakon pandemije, inflacije, još i ova kriza, to su golemi šokovi - napominje Vušković.

Zapadne zemlje najavljuju još oštrije sankcije prema Rusiji, što bi moglo dovesti do zaustavljanja izvoza ruskog plina, kažu vijesti s burze energenata. Njemačka je prije dva dana stopirala dozvole Sjevernom toku 2, novom plinovodu kojim je, zaobilazeći ukrajinski pravac, od rujna ove godine trebala dobivati dvostruko više ruskog plina. Prvi plinovod ispod Baltičkog mora koristi se već deset godina.

- Rusija na raspolaganju ima jedino podizanje cijena plina te obustavu isporuke nafte i plina prema Europi. Obustavom reže granu na kojoj sjedi, to bi bilo samoubojstvo, pa je vjerojatnije da će podizati cijenu plina, kao što je bivši predsjednik Dmitrij Medvjedev i najavio prije nekoliko dana na društvenim mrežama. Zapadna Europa na tu visoku cijenu morat će se naviknuti - kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

Na pitanje koliko je izgledno da Rusija zavrne plinsku slavinu Europi u potpunosti, budući da svoj plin može izvoziti u Kinu, odgovara kako je sve moguće, ali ipak malo vjerojatno. Opskrba neće biti ugrožena, najavila je Rusija, ali cijena plina sigurno će rasti.

Ukrajina je žitnica Europe, pa će rat sigurno utjecati na globalne cijene hrane, biti dodatni udarac na poskupljenja koja nam se već događaju, siguran je poljoprivredni analitičar Miroslav Kuskunović. Hrvatska ima dovoljno vlastitih žitarica jer proizvedemo i do milijun tona, a potrebno nam je oko 450.000 tona godišnje.

- No dođe li do tektonskih poremećaja na tržištu, pitanje je hoćemo li smjeti zaštititi izvoz svoje proizvodnje, EU takvo nešto ne dopušta, na otvorenom smo tržištu - upozorava Kuskunović. Imamo, kaže, dovoljno i kukuruza i soje, samo je pitanje koliko ćemo ih moći sačuvati za sebe. Crna Gora je jučer objavila, primjerice, kako su osigurali zalihe hrane za tri, a goriva za dva mjeseca, no oni nisu u EU. Nakon pandemije, kaže analitičar, ovaj bi rat Hrvatskoj morao biti još jedan alarm da počne proizvoditi više svoje hrane, da bude prehrambeno suverena.

Kako dodaje Vušković, nužan nam je i krizni menadžment. No Hrvatska, podsjetimo, trenutačno ima Vladu čiji su neki ministri pod istragom.

Osim poskupljenja energenata i hrane, tu je i upitan turizam ove sezone, posebno s tržišta Rusije i Ukrajine; zatim Fortenova, odnosno bivši Agrokor, sad u vlasništvu ruskih banaka; u konačnici - u nevolji su i naše kompanije na ruskom i ukrajinskom tržištu. Iz HGK kažu da je hrvatski izvoz lani do prosinca u Rusiju iznosio 216 milijuna dolara, što je povećanje od 24 posto, a uvoz 525,5 milijuna - 109 posto više. Uvezli smo najviše energetskih proizvoda, prirodnog plina, primjerice, za 74 milijuna eura, a u Rusiju izvozili najviše lijekova, oko 60 milijuna eura. Pliva i Belupo, najveći izvoznici, vjeruju da će lijekovi biti zadnji na udaru sankcija.

Međutim, općenito će strmoglavi pad rublja značiti tečajne oscilacije koje će se odraziti i na poslovanje naših tvrtki u Rusiji.

- Mi smo kao Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka od Ministarstva vanjskih poslova tražili da nas žurno izvijesti o učincima sankcija Rusiji na hrvatsku ekonomiju. Najkritičnije je trenutačno s Fortenovom, ali i u sektoru turizma, jer na Lošinju postoje golemi resorti u ruskom vlasništvu. Iznimno veliki rizici su i u energetskom sektoru - kaže saborski zastupnik Bojan Glavašević.

Jedno od važnih pitanja jest i plan zbrinjavanja izbjeglica.

Kako će Hrvatska proći u ukrajinskom ratu

Turizam na vagi

U Hrvatskoj turističkoj zajednici kažu da je prerano za bilo kakve komentare o turizmu. Lani je bilo 800.000 noćenja ruskih turista, što je 80 posto rezultata iz rekordne 2019. Ukrajinaca je bilo četiri posto više. U 2022. zbog dolaska na cijepljenje bilo je 445 posto više Rusa.

Žitnica Europe

Hrvatska uvozi 70 posto hrane iz EU, a ukrajinski rat mogao bi izazvati poremećaj u cijelom lancu opskrbe jer Rusija i Ukrajina drže trećinu globalnog izvoza svih žitarica.

LNG kao skupa alternativa

U PPD-u, najvećem uvozniku prirodnog plina u Hrvatskoj, koji do 2027. ima ugovor s ruskim Gazpromom, i s Inom vodi Petrokemiju, kažu kako nemaju problema s redovnim poslovanjem u plinskom biznisu. Imamo i LNG terminal kao alternativni pravac, dosad smo preko njega uvezli 1,9 milijardi kubika za Hrvatsku. No to je skuplji plin od ruskog, a pitanje je i hoće li ga biti dovoljno u nestašici.