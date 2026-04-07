Otkriven obrazac: Ruski sateliti nadziru, Iran gađa ciljeve

Ruski sateliti napravili su desetke detaljnih snimaka vojnih objekata i ključnih lokacija diljem Bliskog istoka kako bi pomogli Iranu u napadu na američke snage i druge ciljeve, prema procjeni ukrajinske obavještajne službe, piše agencija Reuters. Zaključci, u koje je Reuters imao uvid, također upućuju na to da ruski i iranski hakeri surađuju u kibernetičkom području. Oni predstavljaju dosad najdetaljniji prikaz načina na koji Rusija pruža tajnu podršku Iranu otkako su Izrael i SAD pokrenuli napad 28. veljače. Ruski sateliti, navodi se u nedatiranoj procjeni, obavili su najmanje 24 snimanja područja u 11 bliskoistočnih zemalja od 21. do 31. ožujka, pokrivajući 46 "objekata", uključujući američke i druge vojne baze i lokacije, zračne luke i naftna polja. U roku od nekoliko dana nakon snimanja, vojne baze i sjedišta bili su meta iranskih balističkih projektila i dronova, navodi se u procjeni, u onome što je opisano kao jasan obrazac.

Zapadni vojni izvor i zasebni regionalni sigurnosni izvor rekli su Reutersu da njihovi obavještajni podaci također ukazuju na intenzivnu rusku satelitsku aktivnost u regiji te da su snimke podijeljene s Iranom. Devet istraživanja obuhvatilo je dijelove Saudijske Arabije, uključujući pet iznad vojne baze "Kralj Halid" u blizini Hafar Al-Batina, u onome što se činilo kao pokušaj lociranja elemenata američkog sustava protuzračne obrane THAAD, navodi se u ukrajinskoj procjeni.

Područja Turske, Jordana, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata također su dva puta bila pod satelitskim nadzorom, dok su mjesta u Izraelu, Kataru, Iraku, Bahreinu i američkoj pomorskoj bazi Diego Garcia bila jednom, navodi se.

Kao novi trend, dodaje se u procjeni, ruski sateliti aktivno nadziru Hormuški tjesnac, ključni plovni put za petinu globalnih tokova nafte i LNG-a gdje je Iran uveo de facto blokadu svim plovilima, osim "onih koja nisu neprijateljska".

Stalni komunikacijski kanal

Reuters nije mogao neovisno potvrditi sadržaj ukrajinske procjene. Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da nikakva vanjska podrška Iranu iz bilo koje zemlje ne utječe na operativni uspjeh Sjedinjenih Država. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije imalo komentara. Ministarstvo obrane Rusije, koja je napala Ukrajinu prije četiri godine, nije odgovorilo na zahtjev za komentar. Europski čelnici stavili su to pitanje pred američkog državnog tajnika Marca Rubia na sastanku G7 prošlog mjeseca. Dva diplomata rekla su da Rubio nije komentirao optužbe, premda je javno odbacio rusku pomoć Iranu kao beznačajnu.

Ukrajinska procjena navodi da se razmjena satelitskih snimaka organizira putem stalnog komunikacijskog kanala koji koriste Rusija i Iran, a mogli bi je olakšati i ruski vojni špijuni stacionirani u Teheranu.

Regionalni sigurnosni izvor potvrdio je specifičan incident detaljno opisan u ukrajinskoj procjeni koju je prošli tjedan iznio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

U tom incidentu, ruski satelit snimio je zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji nekoliko dana prije nego što je Iran napao objekt 27. ožujka, pogodivši sofisticirani američki zrakoplov E-3 Sentry AWACS, navodi se u procjeni.

Ruski satelit preletio je preko istog mjesta 28. ožujka kako bi procijenio utjecaj napada, navodi se u procjeni.

'Sveobuhvatno strateško partnerstvo'

Rusija i Iran produbili su vojne veze otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Konkretno, Ukrajina i Zapad tvrde da je Iran Rusiji isporučio dronove dugog dometa Šahed, koji ih je zauzvrat koristio za bombardiranje Ukrajine, a istodobno je razvijao i vlastite, sofisticiranije varijante. Iran negira isporuku oružja korištenog protiv Ukrajine. Putin i iranski predsjednik Masud Pezeškian potom su u siječnju prošle godine potpisali Ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu.

Članak četiri Ugovora navodi da "radi jačanja nacionalne sigurnosti i suzbijanja zajedničkih prijetnji, obavještajne i sigurnosne službe ugovornih stranaka razmjenjuju informacije i iskustva".

Kibernetičke operacije

Ukrajinska obavještajna procjena i izvor za regionalnu sigurnost rekli su da Rusija, čini se, pruža pomoć Iranu u kibernetičkom području.

Hakerske skupine pod kontrolom Irana pojačale su operacije od kraja veljače, ciljajući uglavnom tvrtke za ključnu infrastrukturu i telekomunikacije u Zaljevu, rekli su.

Prema ukrajinskoj procjeni, ruske i iranske hakerske skupine komuniciraju putem Telegrama te napominje suradnju između ruskih skupina "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)" i "DDoSia Project" te iranskog "Handala Hacka". Primjerice, prošli mjesec navodi se da su skupine, uključujući Handala Hack, objavile upozorenje na Telegramu o napadima na informacijske i komunikacijske sustave izraelskih energetskih tvrtki.

Istodobno su ruske skupine objavile pristupne podatke za upravljačke sustave na objektima ključne infrastrukture u Izraelu, dodaje se.

Iranske hakerske skupine također su koristile neke tehnike u operacijama koje su ukazivale na to da su ih dobili od ruskih hakera vojne obavještajne službe, navodi se.

Na primjer, navodi se da su iranske hakerske skupine "Homeland Justice" (UAC-0074) i "Karmabelow80" koristile ProfitServer, ruskog VPS pružatelja usluga iz Čeljabinska, za registraciju domena.