Zelenski i dalje predlaže Rusiji prekid vatre, ima jedan uvjet

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da stoji iza prijedloga upućenog Rusiji o prekidu vatre pod uvjetom da Moskva zaustavi sve napade na energetsku infrastrukturu

Zelenski je u svom večernjem video obraćanju rekao da je prijedlog Moskvi prenesen posredstvom Sjedinjenih Država. Također je rekao da se zajedno s američkim pregovaračima nastavlja rad na sigurnosnim jamstvima, koja je nazvao ključem trajnog mira. "Ako je Rusija spremna zaustaviti napade na našu energetsku infrastrukturu, bit ćemo spremni odgovoriti istom mjerom", rekao je. "Ovaj prijedlog je ruskoj strani prenesen posredovanjem Amerikanaca."

Zelenski je prošli tjedan ponudio da se za Uskrs poštuje prekid vatre pod sličnim uvjetima. Naime, većinski pravoslavne Rusija i Ukrajina Uskrs slave sljedeće nedjelje.

No, nakon novih ruskih napada rekao je da je Rusija na prijedlog odgovorila raspoređivanjem dronova Šahed iranskog dizajna.

Moskva je prošli tjedan hladno reagirala na Zelenskijev prijedlog, rekavši da preferira sveobuhvatni mirovni sporazum.

U svojim izjavama u ponedjeljak, nakon što je u noćnom napadu na crnomorsku luku Odesu ubijeno troje ljudi, Zelenskij je ocijenio da se čini da Rusija nije voljna pristati na uskrsno primirje.

"Više puta smo Rusiji predlagali primirje barem za Uskrs, to posebno doba godine", rekao je. "Ali za njih su sva vremena ista. Ništa nije sveto."

