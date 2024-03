Rat montažama HDZ-a i SDP-a! Jedni objavili lorda Voldemorta, drugi uzvraćaju 'Karaplenković!'

Zoran Milanović je odlukom da ide na parlamentarne izbore na listi SDP-a izazvao potres na političkoj sceni. Reagirao je Ustavni sud koji mu je zabranio bilo kakvo djelovanje na parlamentarnim izborima, osim ako ne podnese ostavku. Upozorio je Ustavni sud i SDP da ne smije koristiti Milanovićevo ime u kampanji i čak je zaprijetio poništavanjem svih izbornih procesa, ako se Milanović i Socijaldemokrati ogluše. No čini se da je Milanović nekoliko koraka ispred svih pa smo tako ekskluzivno otkrili kako Milanović ipak može u kampanju SDP-a i to već u travnju. Ne samo to, može i održati SDP-ov predizborni skup na dan izborne šutnje!

Više o tome OVDJE.

Ne stišavaju se reakcije na Milanovićev potez, a sukobi između HDZ-a i SDP-a otvaraju se i na virtualnom frontu. Mladež HDZ-a na Twitteru je objavila fotomontažu Zorana Milanovića kao lorda Voldemorta iz serijala o čarobnjaku Harryju Potteru.

Poveznica je ta što SDP u kampanji ne smije spominjati Milanovića, a u serijalu o malom čarobnjaku ne smije se izgovarati ime lorda Voldemorta i na njega se uvijek referira kao na 'Onoga čije se ime ne smije izgovoriti'. SDP uzvraća montažom premijera:

- Upoznajte Karaplenkovića - napisali su iznad fotografije u kojoj su spojili Karamarka i Plenkovića.