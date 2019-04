'Rat nije bio potreban. Granice se nisu promijenile niti malo'

Najkraće rečeno - ovaj rat nije bio potreban. Završio je s više od 100.000 mrtvih, a granice se nisu promijenile niti za jedan milimetar. Dakle, oni koji su željeli svoje političke ciljeve ostvariti kroz rat, nisu to uspjeli, ali su ostavili razoreno gospodarstvo, ubijene, ranjene... Taj rat je za svaku osudu! A mogli smo doći do jednog normalnog političkog dogovora koji bi se zvao "oročena konfederacija" na tri do pet godina, pa da vidimo - ako stvari idu, dobro, ako ne idu, opet svatko sebi, ali kao prijatelji, i opet bismo zajednički nastupali, ali bez ijednog mrtvog. Međutim, oni koji su htjeli rat očito su u tome uspjeli, ali nisu ostvarili svoje ciljeve, rekao je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić za Deutsche Welle.

Mesić je tako u petak u Srajevu na Business Forumu odgovorio na pitanje kako bi usporedio situaciju u BiH danas sa situacijom u bivšoj SFRJ prije nešto više od 30 godina.