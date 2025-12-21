Rat traje tek dva tjedna, a iz Kambodže je već pobjeglo gotovo 900.000 ljud

Više od pola milijuna ljudi u Kambodži pobjeglo je iz svojih domova zbog dva tjedna smrtonosnih graničnih sukoba sa susjednim Tajlandom, priopćilo je u nedjelju ministarstvo unutarnjih poslova u Phnom Penhu, a Bangkok je ranije objavio da je evakuirao oko 400.000 svojih državljana.

Obnovljene borbe između jugoistočnoazijskih susjeda u prosincu, koje uključuju tenkove, dronove i topništvo, usmrtile su najmanje 22 osobe u Tajlandu i 19 u Kambodži, prema navodima dužnosnika.

Sukob proizlazi iz teritorijalnog spora oko demarkacije njihove 800 kilometara duge granice i nekoliko ruševina drevnih hramova smještenih na granici.

- Trenutno više od pola milijuna Kambodžanaca, uključujući žene i djecu, trpi teške posljedice zbog prisilnog raseljavanja iz domova i škola kako bi izbjegli topničke granate, rakete i zračne napade koje izvode tajlandski zrakoplovi F-16 - priopćilo je kambodžansko ministarstvo unutarnjih poslova, navodeći ukupan broj evakuiranih osoba od 518.611.

Oko 400.000 ljudi raseljeno je u Tajlandu zbog ponovno rasplamsanog graničnog sukoba, priopćio je Bangkok.

Svaka strana okrivila je drugu za poticanje novih borbi i razmijenila optužbe za napade na civile, nakon što su u pet dana sukoba u srpnju ubijeni deseci ljudi.

Sjedinjene Države, Kina i Malezija posredovale su u primirju kako bi okončale borbe, ali primirje je bilo kratkog vijeka.

Sukobi oko hramova na granici

U listopadu je američki predsjednik Donald Trump podržao zajedničku deklaraciju Tajlanda i Kambodže, u kojoj se ističu novi trgovinski sporazumi nakon što su se u Kuala Lumpuru dogovorili o produljenju primirja.

No, Tajland je sljedećeg mjeseca suspendirao sporazum nakon što su tajlandski vojnici ranjeni minama dok su patrolirali na granici.

Bangkok je optužio Kambodžu za postavljanje novih mina, što je Phnom Penh demantirao.

Trump, koji je sukob između Kambodže i Tajlanda stavio na popis ratova za koje je rekao da ih je riješio, tvrdi da su se dvije zemlje dogovorile o novom prekidu vatre.

No, Bangkok je porekao da je dogovoreno bilo kakvo primirje, a borbe se nastavljaju svakodnevno od zadnje pogranične čarke 7. prosinca.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u petak da se Washington nada da će Kambodža i Tajland postići novi prekid vatre do ponedjeljka ili utorka.

Ministri vanjskih poslova zemalja ASEAN-a, uključujući Kambodžu i Tajland, trebali bi se sastati u ponedjeljak u Kuala Lumpuru na razgovorima s ciljem pronalaženja diplomatskog rješenja.

Kina je prošli tjedan poslala posebnog izaslanika za azijska pitanja u Kambodžu i Tajland, a Peking ima za cilj "obnovu mira".

Kambodžansko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je objavilo da se kineski izaslanik Deng Xijun dan ranije sastao s premijerom Hunom Manetom u Phnom Penhu te pozivao na primirje.

Kambodža, koju Bangkok nadmašuje u naoružanju i vojnim izdacima, objavila je u nedjelju da su tajlandske snage nastavile napadati od zore, a borbe se vode na granici u blizini 900 godina starog hrama Preah Vihear.

Dio spornog zemljišta uz UNESCO-ov spomenik baštine bio je mjesto vojnih sukoba 2008. godine, a sporadično nasilje nekoliko godina nakon toga dovelo je do smrti dvadesetak ljudi.

Presuda UN-ovog suda u korist Phnom Penha 2013. godine smirila je stvar na više od deset godina, ali ovogodišnja kriza izbila je u svibnju kada je kambodžanski vojnik ubijen u novom sukobu.