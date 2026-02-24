Ukrajina odbacila ruske tvrdnje o nabavi nuklearnog oružja

Ukrajina je odbacila u utorak "apsurdnu" rusku tvrdnju da Kijev pokušava nabaviti nuklearno oružje uz pomoć Velike Britanije i Francuske.

"Ruski dužnosnici, poznati po impresivnom nizu laži, ponovno pokušavaju konstruirati staru glupost o 'prljavoj bombi'", rekao je Reutersu glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Georgij Tihi.

"Da budemo jasni - Ukrajina je već puno puta demantirala takve apsurdne ruske tvrdnje, a mi ih sada ponovno službeno poričemo. Pozivamo međunarodnu zajednicu da odbaci i osudi ruske prljave informacijske bombe", dodao je Tihi.

Ranije je ruska Vanjska obavještajna služba (SVR), bez navođenja dokaza, optužila Veliku Britaniju i Francusku da se pripremaju tajno opskrbiti Ukrajinu dijelovima za nuklearno oružje i tehnologijom.

Velika Britanija i Francuska, obje nuklearne sile, nisu zasad odgovorile na tu optužbu.