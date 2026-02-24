Obavijesti

'APSURDNE LAŽI'

Ukrajina odbacila ruske tvrdnje o nabavi nuklearnog oružja

Ukrajina odbacila ruske tvrdnje o nabavi nuklearnog oružja
Kijev demantira optužbe Moskve da uz pomoć Velike Britanije i Francuske pokušava doći do dijelova i tehnologije za nuklearno oružje

Ukrajina je odbacila u utorak "apsurdnu" rusku tvrdnju da Kijev pokušava nabaviti nuklearno oružje uz pomoć Velike Britanije i Francuske.

"Ruski dužnosnici, poznati po impresivnom nizu laži, ponovno pokušavaju konstruirati staru glupost o 'prljavoj bombi'", rekao je Reutersu glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Georgij Tihi.

"Da budemo jasni - Ukrajina je već puno puta demantirala takve apsurdne ruske tvrdnje, a mi ih sada ponovno službeno poričemo. Pozivamo međunarodnu zajednicu da odbaci i osudi ruske prljave informacijske bombe", dodao je Tihi. 

Ranije je ruska Vanjska obavještajna služba (SVR), bez navođenja dokaza, optužila Veliku Britaniju i Francusku da se pripremaju tajno opskrbiti Ukrajinu dijelovima za nuklearno oružje i tehnologijom.

Velika Britanija i Francuska, obje nuklearne sile, nisu zasad odgovorile na tu optužbu.

Ursula von der Leyen i Antonio Costa zajedno sa Volodimirom Zelenskijem odali počast žrtvama rata i potvrdili nastavak financijske i vojne potpore, dok su Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket sankcija Rusiji i plan pomoći Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura.
"Kijev pada za nekoliko dana. Maksimalno nekoliko tjedana. Ukrajinci nemaju nikakve šanse protiv nas"... Ponavljale su ovakve rečenicu na tisuće puta razne sluge Kremlja u prvim danima rata. U kolaps Ukrajine i uspješnost "Specijalne vojne operacije", kako u Rusiji i dalje nazivaju krvavi rat, vjerovao je cijeli ruski vrh, uključujući i glavnog odgovornog za rat, Vladimira Putina. Ali evo, prošle su četiri godine, a Ukrajina i dalje stoji. I bori se.
Ruska strategija "nuklearne prisile" uglavnom nije postigla svoje ključne ciljeve: nije natjerala Ukrajinu na ustupke, niti je u potpunosti zaustavila zapadnu vojnu pomoć Kijevu

