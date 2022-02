Mi u predgrađu Kijeva brojimo samo vrijeme kad je grobna tišina i kad čujemo nenormalno glasne eksplozije. Skrivamo se svi kod susjeda, u dubokom podrumu, i samo želimo da ovo što prije prođe.

Ispričala nam je to Ukrajinka Oksana koja živi nedaleko od zračne luke Antonov u Gostomelu, sjeverozapadno od Kijeva. Borbe ondje traju od četvrtka, kad je ruska vojska izvela helikopterski desant. Ukrajinici su se uspjeli oduprijeti, potisnuti ih sjevernije i u noći na petak iznova zauzeti aerodrom.

- Ti ruski rasisti ušli su na ovo područje iz Bjelorusije. Cijelo vrijeme granatiraju Kijev i gađaju ga projektilima. Napokon je proradila i naša protuzračna obrana pa su oborili nekoliko raketa, no dio njih pogodio je stambene zgrade. Jedna je pogodila susjednu ulicu. Naši su zato morali srušiti nekoliko mostova koji vode prema Kijevu - ispričala nam je uplašena Oksana.

Tijekom petka ujutro uspjela se dokopati jedne otvorene trgovine, no ne misli ponavljati takav izlet.

- Stalno čujemo eksplozije. Najgore je u mjestima Buča i Vorzel, na samom ulazu u Kijev - kaže Oksana. Dokaz za to su snimke vojnika u crnim odorama s bijelim vrpcama koji su zauzeli neke stambene komplekse. Ondje su se navodno presvlačili u civilnu odjeću te su takvi naoružani otišli u šumu koja vodi prema Kijevu.

Da je situacija u glavnom gradu sve gora svjedoče i brojne sirene koje su tijekom petka upozoravale na zračne opasnosti. Ukrajinska vojska pozvala je sve da im se pridruže u obrani grada te su doslovno na cesti podijelili 18.000 pušaka s mecima. Preko interneta dijele upute o izradi Molotovljevih koktela, kao i sheme ruskih vojnih vozila uz upute kako ih onesposobiti. Pozvali su i sve vlasnike dronova da se stave na raspolaganje za vojne zadaće. I sam gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, uzeo je pušku i najavio kako odlazi braniti grad s bratom Vladimirom.

Kao još jedan dokaz da ruska vojska želi zauzeti ukrajinski glavni grad preko Bjelorusije, svjedoči i činjenica da su do petka zauzeli postrojenje bivše nuklearne elektrane Černobil. To su napravili pod izlikom da je zaštite od ratnih razaranja, no ukrajinska agencija Ecocentre objavila je kako je došlo do povećanja gama zračenja na mjernim uređajima.

- To je rezultat prolaska teškog ruskog naoružanja kroz područje kontaminirano radionuklidima. Njihov prolazak diže i širi tu prašinu te povećava ukupni stupanj radijacije. Ta prašina će se zalijepiti za njihove gusjenice i kotače i tako će je iznijeti izvan zabranjene zone. Naši neprijatelji također udišu tu prašinu, ona će im se zalijepiti za pluća i sluzne membrane te će je biti nemoguće isprati. Stanje u drugim dijelovima i objektima Černobila ostalo je nepromijenjeno - napisali su iz agencije.

Prema pretpostavkama ukrajinskih i američkih analitičara, cilj ruske vojske je izolirati Kijev s istoka i zapada. Zasad su više sreće imali upravo sa zapada, dok brojni diverzanti bez problema upadaju u sam grad. Tako se tijekom petka mogla vidjeti snimka s ulica gdje je jedno borbeno vozilo uspjelo pregaziti automobil na cesti prije nego što su ga spriječili u daljnjem uništavanju. Loše stanje je u Ivano-Frankivsku, iz kojega nam se javio Hrvat Denis.

- Nisam dobro spavao jer se očekivao još jedan napad sinoć. Sad kroz prozor vidim da nema žive duše na ulici. Ljudi koji su mogli su pobjegli, dok gradom hodaju naoružani vojnici i policija. Osim uvedenog policijskog sata jučer, ugasila se i cijela rasvjeta na ulicama osim semafora - rekao je Denis. Problem mu stvaraju prazni bankomati i blokirane kartice.

- Ne možemo ništa platiti i ne znam kako ću pobjeći ako ću morati. Čujem se s obitelji svako malo, no još ne znam ostajem li ili ne - rekao nam je.

Najžešće ulične borbe odvijaju se za drugi po veličini ukrajinski grad Harkov na sjeveroistoku zemlje. Napale su ga ruske snage koje predvodi 1. tenkovska armija. Velike borbe odvijaju se na ključnim cestama na ulasku u grad, a Ukrajincima je pri usporavanju napredovanja i odvraćanju Rusa pomogao američki antitenkovski sustav Javelin. Unatoč tome, do kraja petka očekivao se ulazak napadača u grad.

Najveći ruski uspjesi zabilježeni su na jugu Ukrajine, gdje su osvojili 60 kilometara teritorija. Zauzeli su grad Herson i osigurali si prilaz krimskom kanalu. Čak je i predsjednik Zelenskij priznao da ga zapravo najviše brine ta bojišnica. Ruske snage tijekom petka su napredovale prema mjestima Melitopol na istoku i Odesi na zapadu Ukrajine. Ukrajinski obavještajci otkrili su kako im je cilj osigurati prijelaze preko rijeke Dnjepar prije nego što pokušaju zauzeti Odesu napadima iz zraka i s mora.

To je Ukrajincima ključna informacija jer ruske pomorske snage zasad nisu pokušavale amfibijska iskrcavanja na obalu kraj Odese i u Azovskome moru. Zbog toga javno traže od NATO saveza da nebo iznad Ukrajine proglase zonom bez leta kako bi onesposobili rusku avijaciju u gađanju ciljeva.

- Za posao na kopnu možemo se pobrinuti i sami - kažu u ukrajinskoj vojsci.

Prema njihovim nepotvrđenim izvještajima, u sukobima je poginulo više od 1000 Rusa i najmanje 400 Ukrajinaca.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je tijekom petka sve strane borce s borbenim iskustvom da dođu u Ukrajinu braniti Europu.

- Kad bombe padaju u Kijevu, to se događa u Europi, ne samo u Ukrajini. Kad projektili ubijaju naše ljude, to je smrt svih Europljana - rekao je Zelenskij. Podsjetimo, u svom obraćanju narodu rekao je kako su on i njegova obitelj obilježeni kao mete broj jedan. Pojasnio je da micanjem njega s vlasti Rusi žele postaviti svoju marionetsku vlast.

Pomalo ga je iznenadila objava ruske strane, kako pišu RIA Novosti, da je Kremlj pristao poslati svoju delegaciju za mirovne pregovore u Minsk. Objavio je to Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov i dodao kako je Zelenskij rekao da je spreman razgovarati o neutralnosti svoje zemlje.

- Ruski predsjednik Vladimir Putin je inicijalno i rekao kako je svrha operacije pomoći Luhanskoj i Donjeckoj Republici, što uključuje demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine. To su integralne komponente neutralnog statusa - kaže Peskov. Kao predstavnici Rusa, u Minsk bi trebali otići ministri obrane i vanjskih poslova, kao i predsjednikova administracija, pišu RIA Novosti.

- Vladimir Putin razgovarao je u petak s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je obećao osigurati sve uvjete za dolazak delegacija, kao i njihovu sigurnost i integritet tijekom održavanja pregovora - rekao je Peskov. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad podržao je u petak u telefonskom razgovoru s Putinom rusku invaziju na Ukrajinu. Nju smatra korekcijom povijesnih nepravdi.

- Predsjednik Asad naglasio je da je ovo što se danas događa korekcija povijesti i obnova ravnoteže međunarodnog poretka nakon pada Sovjetskog Saveza - napisali su iz Asadova ureda. Kažu da se nalaze na strani Rusa, osim što su saveznici, jer su uvjereni u utemeljenost njihove pozicije prema kojoj se žele suprotstaviti širenju NATO saveza.

- Suprotstaviti se širenju NATO-a je rusko pravo. Taj savez je svjetska prijetnja i instrument za provedbu neodgovornih politika zapadnih zemalja u cilju destabilizacije svijeta - kaže Asad.

