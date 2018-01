Rate Amexa na naplatu će stizati i poslije 2019. godine

Kako ću dalje otplaćivati rate za namještaj koji sam platila American Express karticom? Hoće li i dalje te Amex kartice vrijediti u inozemstvu, neka su od pitanja koja su nam postavili zabrinuti čitatelji.

Zbunjeni su nakon što se u utorak proširila vijest da American Express odlazi iz Europe, pa tako i Hrvatske. No American Express zbog promijenjenih uvjeta poslovanja u Europskoj uniji vezano uz platni promet prekida suradnju s partnerima u EU. To se odnosi i na suradnju s Privrednom bankom Zagreb koja je u Hrvatskoj još njihov predstavnik.

- Omogućit ćemo korisnicima da bez obzira na to kad je potrošnja nastala, bilo da je riječ o obročnoj otplati bez kamata i naknada, potrošačkim kreditima i drugim pogodnostima, nesmetano i kontinuirano podmiruju prema ranije ugovorenoj dinamici - napominju uz Privredne banke Zagreb. To konkretno znači da ako danas kupite nešto na 24 rate pa bi vam zadnja rata trebala doći na naplatu tijekom 2020. - ne morate brinuti.

- Čak ako mi ne produljimo ugovor s Amexom, potrošači neće biti u problemima, nego će građanima rate normalno doći na naplatu kako su i dogovorili, a mi ćemo direktno s Amexom rješavati naše dugove - objasnili su u kontakt-centru PBZ American Expressa te dodali kako se nove kartice i dalje nesmetano izdaju. Kako će se dalje otplaćivati rate pitali smo u prodavaonici u kojoj se može na American Express kupit na šest do 12 rata bez kamata ili na karticu uzeti potrošački kredit uz kamatu te otplatu do 60 rata što je pet godina.

Foto: Profimedia

- Otplate za kupljene proizvode idu redovito i dalje. I još se može kupiti na rate, na primjer na 12 rata bez kamata. No želi li netko potrošački kredit na pet godina treba to prije provjeriti s American Expressom. One koji su uzeli takav potrošački kredit čija se naplata proteže i nakon 31. prosinca 2019. banka će obavijestiti bude li promjena ili kakvih problema - rekli su nam u prodavaonici.

- American Ekspress se treba očitovati kako će se rate nastaviti otplaćivati. No kupci neka se ne zavaravaju, rate će, bez obzira kome, jednom morati platiti - rekla je Dunja Mak iz osječkog Savjetovališta za potrošače.

- U mnogim trgovinama može se beskamatno plaćati karticama American Expressa i do 24 rate. Iznos tad u pravilu mora biti veći od 1000 kuna. Ova praksa ni nadalje se neće promijeniti iako ugovor PBZ-a i Amexa završava za 22 mjeseca. U PBZ-u uvjeravaju da u ugovoru jasno stoji kako rate ne smiju doći na naplatu odjednom ako potrošač redovito podmiruje svoje obaveze.

- Kartice ne morate vraćati PBZ-u niti Amexu. One normalno vrijede do datuma koji je na njima otisnut. American je očito nešto jače pogođen novim pravilima EU oko naknada za kartičarske kuće pa im se više ne isplati poslovati preko posrednika. Najvjerojatnije će u Hrvatskoj u budućnosti raditi preko svojih agenata jer je gotovo nerealno očekivati da će se odreći 500.000 korisnika.

- I u Mađarskoj je American Express najavio povlačenje. Ondje su surađivali s OTP-om. Nakon objave o povlačenju OTP je objavio da će dosadašnji Amex zamijeniti Mastercard Bonusz kartica te da za potrošače nema nikakvih promjena i da će im sve kupljeno na rate, kao i do tada, dolaziti na naplatu.

- Iako je American Express vrlo popularan u Hrvatskoj, korištenje te kartice nije baš najpovoljnije. Naime, jednokratna upisnina klasične zelene kartice stajala je 125 kuna, godišnja članarina za osnovnog člana 250, a za dodatnog člana još 125 kuna. Članarina za zlatni American bila je 400, a za platinum 1200 kuna na godinu.

- American Express kartice i dalje se normalno izdaju novim korisnicima. Kako biste dobili neku od kartica morate ispuniti obrazac koji se nalazi na njihovoj internetskoj stranici, poslati presliku osobne iskaznice i zadnji izvod plaće. Kartica bi, ako ispunjavate sve uvjete, na kućnu adresu trebala doći u roku od dva do tri tjedna.