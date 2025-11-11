Zločinac Ratko Mladić tražio da ga puste na sprovod. Sutkinja odbila. Zločinac ostaje u ćeliji

Međunarodni sud u Haagu ponovno je odbio zahtjev Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba osuđenog na doživotni zatvor za genocid i druge ratne zločine, za privremeno puštanje na slobodu. Mladić je tražio da mu se odobri sedmodnevni izlazak kako bi posjetio grob bliskog rođaka i prisustvovao zadušnicama, no sud je bio neumoljiv.

Osuđen za najteže zločine počinjene na tlu Europe od Drugog svjetskog rata, uključujući genocid u Srebrenici, Mladić se nadao da će mu sud izići u susret iz sućuti. Njegov je zahtjev, podnesen 5. studenog, uključivao i pristanak na stalni policijski nadzor tijekom boravka izvan zatvorskih zidina. Međutim, odgovor koji je stigao bio je negativan i nedvosmislen.

Izvanredno visoki prag za puštanje

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (IRMCT), sutkinja Graciella Gatti Santana, u svojoj je odluci naglasila kako je "prag za privremeno puštanje na slobodu iz sućuti radi prisustvovanja zadušnicama člana obitelji izvanredno visok".

Foto: Reuters/Pool

Istaknula je da takva praksa u prošlosti nije odobravana pritvorenicima u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda (UNDU) nakon pravomoćne presude. "Nema razloga da se Mladić tretira drugačije", zaključila je sutkinja.

Sud je također podsjetio na ključni rizik koji prati svaki Mladićev zahtjev, opasnost od bijega. Njegovi prethodni zahtjevi već su odbijani zbog "zabrinutosti da se ne bi vratio u pritvor", što nije neosnovano s obzirom na to da je pravdi uspješno izmicao punih 16 godina prije nego što je konačno uhićen 2011. godine u Srbiji.

Odbijen i zahtjev za prijevremeno puštanje zbog bolesti

U srpnju ove godine sud je odbacio i zahtjev njegovih odvjetnika za prijevremenim puštanjem na slobodu iz humanitarnih razloga. Tada su tvrdili da je Mladić prebačen na palijativnu skrb i da mu je preostalo tek nekoliko mjeseci života. U podnesku su naveli kako je "Mladićev ograničen životni vijek središnje humanitarno pitanje kojem treba dati odlučujuću težinu".

Foto: Reuters/Pool

Međutim, sutkinja Santana je i taj zahtjev odbila, pojasnivši u odluci na 12 stranica da Mladićevo stanje ne zadovoljava kriterij "akutne terminalne bolesti" potreban za prijevremeno oslobađanje. Iako je priznala da je njegovo stanje "nesigurno" i da ovisi o tuđoj pomoći, naglasila je da on "nastavlja primati vrlo sveobuhvatnu i suosjećajnu skrb". Zaključila je da njegovo daljnje zadržavanje u zatvoru nije "nehumano niti ponižavajuće".

Tijekom boravka u pritvoru u Nizozemskoj, 83-godišnji Mladić pretrpio je dva moždana i jedan srčani udar. Njegovi odvjetnici godinama tvrde da ne dobiva adekvatnu medicinsku skrb, no sud u Haagu je te tvrdnje opetovano odbacivao.

Tko je Ratko Mladić?

Ratko Mladić, u medijima prozvan "Krvnik Bosne" i "Balkanski koljač", kao zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske (VRS) vodio je kampanju etničkog čišćenja s ciljem stvaranja srpske dominacije na području Bosne i Hercegovine.

U lipnju 2021. godine pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine, kada su njegove snage u samo tjedan dana pobile više od 8.000 muškaraca i dječaka. Osuđen je i za progon Bošnjaka i Hrvata diljem zemlje, teroriziranje stanovništva Sarajeva tijekom 44-mjesečne opsade te uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.

Foto: Reuters/Pool

Jedan od najjezivijih dokaza njegove brutalnosti je presretnuti razgovor tijekom granatiranja Sarajeva, u kojem Mladić naređuje svojim časnicima: "Gađaj Velešiće, tamo nema puno Srba. Razvuci im pamet."

Posjet kćerinom grobu 2011. godine

Zanimljivo je da je Mladiću, unatoč strogim pravilima, jednom ipak bio dopušten izlazak. Neposredno nakon uhićenja u Srbiji u svibnju 2011., prije izručenja u Haag, srpske su mu vlasti odobrile kratki, 22-minutni posjet grobu njegove kćeri Ane u Beogradu. Ana Mladić počinila je samoubojstvo 1994. godine, a mediji su tada izvještavali da je bila duboko potresena ulogom svoga oca u ratu.