Ratni zapovjednik Čengija: 'Predsjednik je trebao biti s nama u Dubrovniku. Katastrofa'

Predsjednik Milanović trebao je biti zajedno s nama ovdje, poručio je ratni zapovjednik Eduard Čengija u Dnevniku Nove TV.

Osvrnuo se na činjenicu da predsjednik Zoran Milanović nije bio pozvan na 30. obljetnicu vojno-redarstvenih operacija „Oslobađanje juga Hrvatske“, kojima je oslobođeno osam posto okupiranog hrvatskog teritorija, a Dubrovnik je deblokiran.

- Svi mi koji smo bili u mimohodu, i svi oni koji nisu mogli doći, ponosni smo. Od 1. listopada pa do 6. prosinca stalno se nešto kupi oko srca. Prema tome, to su dani ispunjeni emocijama. Danas nam nitko nije mogao pokvariti raspoloženje – rekao je Čengija.

Dodao je da je Milanović trebao biti na polaganju vijenaca, kao i u teatru te da je cijela ta situacija katastrofa.

- Dakle, to prepucavanje, odnosno tu svoju taštinu su trebali ostaviti za neki drugi dan. Ovo su dani slave, ovo su dani ponosa, tako se trebamo svi ponašati. Vjerojatno svi oni koji su sudjelovali u tim prepucavanjima, da su bili 1992. godine ovdje, zajedno sa nama, to ne bi napravili. Ako ništa drugo, bar zbog onih 450 poginulih branitelja koji su poginuli na ovom dubrovačkom području – objasnio je.

Na pitanje o tome kada će se stvari promijeniti i kada će prepucavanja prestati, Čengija je odgovorio da neće nikada.

- Dok su oni na vlasti, oni su svrha sami sebi. Prema tome, oni ne vide da štete sebi prvenstveno, ali to me nije briga. Štete cijeloj Hrvatskoj i mislim da je to sramota, zaključio je.

Najčitaniji članci