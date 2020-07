Ratno zrakoplovstvo spašavalo ozlijeđene u Omišu i na Pelješcu

U prvoj akciji spašena je unesrećena osoba s brda Imber iznad Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u drugoj akciji spašena je osoba s brda Sveti Ilija s Pelješca u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

<p>Letačke posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovale su u utorak u akcijama spašavanja dvije unesrećene osobe, jedne s brda Imber kod Omiša te druge s brda Sveti Ilija na Pelješcu, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva obrane. </p><p>- Letačke posade 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) sudjelovale su u utorak, 28. srpnja 2020. s helikopterom Mi-8 MTV1 u dvije akcije spašavanja unesrećenih, a zajedno s letačkim posadama u spašavanju su bili angažirani i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja - priopćili su iz MORH-a. </p><p>Dodaju da su obje osobe nakon spašavanja zbrinute u Kliničkome bolničkom centru (KBC) Firule u Splitu.</p><p>U prvoj akciji spašena je unesrećena osoba s brda Imber iznad Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u drugoj akciji spašena je osoba s brda Sveti Ilija s Pelješca u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.</p><p>Kapetan posade helikoptera Mi-8MTV1 satnik <strong>Goran Jelić</strong>, koji je sudjelovao u akciji spašavanja na brdu Imber, rekao je kako su unaprijed znali za poziciju gdje se nalazi stradala osoba te je to i bio jedini mogući način dolaska do unesrećene.</p><p>- Bila je ovo iznimno zahtjevna akcija spašavanja jer se odvijala u usjeku sa okomitim stijenama, a dodatno je i vjetar usložnjavao tijek operacije spašavanja. No, najvažnije akcija je provedena uspješno i sigurno - kazao je satnik Jelić, navodi se u priopćenju.</p><p>Drugu akciju predvodio je zapovjednik 395. eskadrile transportnih helikoptera i kapetan letačke posade pukovnik <strong>Stjepan Stepić</strong> koji je istaknuo da je brzina dolaska do unesrećene osobe bila presudna.</p><p>- Nakon dolaska do lokacije gdje se nalazila unesrećena osoba, odmah smo pristupili pripremi i izvlačenju te se uputili na nogometno igralište u Orebiću gdje je stradalom pružena hitna pomoć, a nakon toga prevezli smo ga do Firula - istaknuo je pukovnik Stepić u priopćenju. </p><p>S današnjim akcijama spašavanja letačke posade iz Divulja u potražnim akcijama angažirane su ukupno 11 puta ove godine. </p>