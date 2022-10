Ravnatelj HZZO-a je dobio stan u centru Zagreba, vozi skupi Mercedes, ima skupe satove...

Lucian Vukelić (HDZ), ravnatelj HZZO-a, rijetko kad istupa u javnosti, ali kad istupi, prospe bisere. Ne tako davno je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, u kojoj se raspravljalo o dugovima veledrogerijama, imao seksistički ispad.

- Meni je drago kad su žene u studiju, pa one puno više pričaju, mi smo operativniji, muškarci - rekao je.

Voditelj Mislav Togonal opomenuo ga je kako je riječ o seksizmu, no Vukelić se nije dao.

U četvrtak je novu reformu zdravstva opet briljantno komentirao.

- Imam puno rodbine u Americi. Čim se vidimo kažu – hvala Bogu, zdrav sam. Jer to u Americi košta. To se u Americi iz svog džepa plaća. Naši ljudi su malo bahati. Kažu – to je besplatno. To nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta - rekao je Vukelić.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

I istina, skupo plaćamo zdravstvo, pa bi bilo valjda za očekivati da se ne mora svako toliko skupljati za liječenje nekog djeteta izvan Hrvatske, da trudnice sa sobom ne moraju nositi gaze, WC papir i tablete protiv bolova u rodilište, da nismo imali nestašicu antibiotika i paracetamola u zadnjih pola godine, da su medicinski djelatnici pravedno i pošteno plaćeni bez velike količine prekovremenih sati, da nam stručan kadar ne bježi iz države.

Za očekivati bi bilo i da sustav funkcionira, da liste čekanja nisu kilometarske, da svi mogu dobiti svaku uslugu koju je zdravstveni sustav dužan pružati po zakonu, da se MR ne mora čekati po godinu i pol dana. Činjenica da se ne radi na prevenciji, nego se po protokolima pacijenti liječe kad postane alarmantno, da nam ambulate i bolnice izgledaju kao scenografija horor filmova i da je zdravstveni sustav postao notoran po tome da se bez veze malo toga može je isto problem, s obzirom na to koliko plaćamo nadležne, među njima i Luciana Vukelića.

Auti, stanovi, satovi

Prema njegovoj izjavi o bahatosti Hrvata, za očekivati je da čovjek živi skromno, pa smo zavirili u njegovu imovinsku karticu.

Ovaj specijalist ortopedske kirurgije bio je saborski zastupnik nepunih 10 mjeseci 2016. godine umjesto Olega Butkovića, član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za međuparlamentarnu suradnju.

Od 2018. godine je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za što mjesečno prima neto plaću od 18.173 kune i 70 lipa, odnosno bahati Hrvati ga mjesečno plaćaju 29.904 kune i 91 lipu bruto.

Ti isti Hrvati i njegovu suprugu, koja je zaposlena u Državnom inspektoratu, mjesečno plaćaju 12.779 kuna neto odnosno 19.251 kunu bruto.

Od nekretnina, Vukelić je vlasnik 25 posto kuće s okućnicom u Opatiji. Kuća je površine 1.126 metara kvadratnih, a prema onome što je napisao u imovinskoj, vrijedna je sedam i pol milijuna kuna.

Isti postotak vlasništva stana ima u Rijeci, gdje ima i prijavljeno prebivalište, i to za stan od 119 metara kvadratnih vrijednosti milijun i pol kuna.

Vlasnik je pola stana od 74 kvadrata u Senju vrijednog pola milijuna kuna.

Vukelićeva imovinska kartica pokazuje i da ravnatelj HZZO-a voli skupe stvari pa je tako na kredit 2016. godine kupio Mercedes vrijedan 300.000 kuna, dok njegova supruga od ove godine vozi Smart 2019. godište od 80.000 kuna. Do 2019. je imao i motocikl Harley Davidson vrijedan 150.000 kuna.

Vukelić se u javnosti pojavljuje i sa skupim satovima, pa je tako u imovinskoj kartici i Rolex Deep Sea, čiju je vrijednost 2018. procijenio na 60.000 kuna, a u novoj imovinskoj od ove godine taj sat vrijedi 80.000 kuna.

Tu je i Chopard mille Miglia GT XL vrijedan 45.000 kuna.

Stan u Zagrebu

Vukelić na raspolaganju ima i državni stan, kako su 24sata otkrila u ožujku ove godine.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nikada nije bio na dugačkom popisu dužnosnika koji ostvaruju pravo na službeni, državni stan. Ali HDZ-ov ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić ipak je smješten u novouređenom državnom stanu od 53,5 četvorna metra u samom centru Zagreba. Prije nego mu je dodijeljen stan na adresi Petra i Tome Erdödyja 17, Državne nekretnine su za adaptaciju stana potrošili skoro 122.000 kuna s PDV-om. Najam ta 53 četvorna metra, Vukelić plaća točno 267,5 kuna mjesečno. Preračunato, pet kuna po kvadratu, kao i ostali dužnosnici.

Iz HZZO-a su se pozvali na ukinutu Uredbu o mjerilima i kriterijima za dodjelu stanova i zaključili da on ima pravo na državni stan jer dolazi iz Primorsko-goranske županije.

- Gospodin Vukelić živi sam u stanu, a za pojašnjenje u koju kategoriju državnih dužnosnika spada prema Uredbi molimo da se obratite u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – odgovorili su nam.

Dugački popis onih koji imaju pravo na stan završava da pravo ostvaruju i "drugi državni dužnosnici" pod što bi se mogao podvesti i Vukelić. Ali ti "drugi dužnosnici" su razvrstani u treću skupinu koja definira koliku površinu mogu dobiti.

"Za dužnosnika iz treće skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – jednosoban stan ili stan površine od 20 do 30 četvornih metara" stoji u Uredbi.

Stan koji je dodijeljen Vukeliću ima 53,5 četvorna metra i dvosoban je iako živi sam. Dodatno mu pripada i spremište. Dakle i po uredbi na koju se pozvao iako više nije na snazi, Vukelić je dobio veći stan nego mu pripada.

Foto: Pixsell/Ivan Skrinjar

Službeni automobil

U svibnju ove godine, portal Index je otkrio da je HZZO nabavio novo službeno vozilo, odnosno da su kupili novi Peugeot 508 ponuđača AUTO GRIFON, po ukupnoj cijeni 219.223,00 kuna.

- Niskih i dinamičnih silueta, agresivnog prednjeg dijela te snažnog i oštrog stila, nova limuzina visoke klase PEUGEOT 508 uvod je u novi naraštaj sportskog duha i elegancije. Njezine fino izvedene linije, profinjena prednja maska i novi svjetlosni potpis pridonose njezinom profinjenom, odvažnom i inovativnom stilu - piše u opisu ovog automobila.

Iz HZZO-a su rekli da bi ravnatelj ovom limuzinom visoke klase i sportskog duha trebao obilaziti 130 lokacija na kojima se nalazi HZZO u Hrvatskoj. Indexu su odgovorili i da su novi auto kupili jer je postojeće vozilo VW PASSAT, proizvedeno 2008. godine, s ukupnom prijeđenom kilometražom 298.173 km, predviđeno za rashod zbog neisplativosti održavanja i manjka sigurnosti.

No 2019. godine, taj isti HZZO je kupio Renault Talisman, zbog isteka leasinga prethodnog vozila, po cijeni od 213.579,71 kuna.

- Oba službena vozila trenutno se nalaze u Zagrebu te se, kako smo prethodno naveli, koriste za potrebe redovnog poslovanja, što uključuje i prijevoz ravnatelja i suradnika radi obavljanja različitih poslova u okviru svojih dužnosti i ovlasti - rekli su iz HZZO - a.

Sve navedeno su platili bahati Hrvati, među kojima su i potplaćeni medicinski djelatnici, pacijenti koji dižu kredite za liječenje kod privatnika ili izvan države i građani koji na preglede čekaju mjesecima, ako ne i duže.

