Šef HZZO-a: Hrvati su malo bahati. Misle da je zdravstvena skrb besplatna. Nije, to košta!

Govoreći o novim zakonima i reformi zdravstva, Lucijan Vukelić, ravnatelj HZZO-a, rekao je kako bez tih zakona ne bi mogli krenuti u reformu te da su u njima implementirani zakoni koji su se u međuvremenu mijenjali.

- Imam puno rodbine u Americi. Čim se vidimo kažu – hvala Bogu, zdrav sam. Jer to u Americi košta. To se u Americi iz svog džepa plaća. Naši ljudi su malo bahati. Kažu – to je besplatno. To nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta - rekao je Vukelić, piše N1.

On smatra da je naš sustav zdravstvenog osiguranja pravedan iako je, kako neki kažu, monopolistički.

- Sustav je utemeljen na Bismarckovom sustavu solidarnosti, kao i na sustavu plaćanja iz proračuna. Šest milijardi kuna dobija se iz doprinosa, a ostalo popunjava državni proračun. Jedna trećina građana radi, oko milijun i nešto, a liječi se i koristi zdravstvene usluge 4 milijuna i 150.000 Hrvata. Zadovoljan sam što to uspijevamo pokriti - rekao je

- Uz osnovno zdravstveno osiguranje ovih se dana provlače neistine o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Povećanje se odnosi na participaciju koja ide bolnicama. Bolnice će moći povući više novaca iz zdravstvenog osiguranja. Kad je bilo o tome govora, navelo se da će se povećati cijena auto-osiguranja – to je isto neshvaćanje predloženog. Imali smo četiri posto avansa i ostatak na kraju godine na konačnom obračunu, a sad će to biti pet posto na početku - rekao je.

- Cijena lijekova se neće mijenjati, novi lijekovi će se i dalje uvoditi, ali će se više kontrolirati, ne od nas, nego od liječnika koji su i prije to trebali kontrolirati - dodao je.

Na pitanje oko Vukelićeve izjave i slaže li se s tim da su pacijenti u Hrvatskoj bahati Vili Beroš je rekao kako ne misle da su pacijenti bahati.

- Mislimo da smo njima odgovorni i cijela reforma usmjerena da njima osiguramo kvalitetnije zdravstvo. Nisam shvatio njegove riječi tako i nije rečeno u tom kontekstu - rekao je Beroš.

