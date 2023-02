Ravnatelj KBC-a o slučaju Line Budak: 'Ispričao sam joj se još u prosincu jer je poslala pritužbu'

Gospođa je trebala preuzeti nalaz kod doktora specijaliste koji ju je i poslao na korbiopsiju. Zašto? Iz jednostavnog nalaza koji govori je li nešto zloćudno ili ne. Takav nalaz se ne izdaje na šalteru jednostavno zato što kolega treba objasniti pacijentu o čemu se radi. To je ponekad pacijentu i psihički stresno. Ona je trebala na neki način doći do njega kako bi joj on objasnio, rekao je u razgovoru za RTL ravnatelj KBC-a Setre milosrdnice Davor Vagić.

Ravnatelj je prokomentirao slučaj odvjetnice Line Budak koja je u javnosti otkrila da je zlokobnu dijagnozu raka doznala sedam mjeseci nakon pretrage.

Kazao je kako je riječ o jednom od njihovih najiskusnijih kirurga, koji je 28 godina operira dojke te da nikad na njega nisu imali pritužbe.

- Običaj u Klinici za tumore već desetljećima je da doktor izdavanje patohistološke nalaze pacijentu - rekao je Vagić i dodao kako je bolnici bitno da istraži je li došlo do propusta.

Otkrio je zašto se u prosincu ispričao pacijentici Budak.

- Ona je 28. studenog poslala pritužbu, ja sam tražio očitovanje kolega s Klinike za tumore, vidio sam da je možda došlo do komunikacijskih problema. I zato sam se u dopisu u prosincu ispričao ako je bilo komunikacijskih problema i ponudili smo nastavak liječenja jer je to najbitnije - odgovorio je i dodao da će nalazi unutarnje inspekcije biti gotovi za dva tjedna.

Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) komentirao je cijeli slučaj.

Komora nema službenih saznanja o ovom događaju, istaknuo je za Dnevnik Nove TV.

- Tražit ćemo očitovanje i medicinsku dokumentaciju od zdravstvenih ustanova. Postupit ćemo u skladu sa svojim ovlastima - rekao je predsjednik HLK-a.

