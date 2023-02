Novinarka 24sata koja se borila s rakom: Ministre Beroš, ovako vam kažu koju dijagnozu imate

Ministar zdravstva Vili Beroš u petak je komentirao slučaj odvjetnice Line Budak, kojoj čak sedam mjeseci nisu rekli da ima rak.

- Prema mojoj informaciji, pacijentica je dobila informaciju da se mora javiti nadležnom specijalistu. Nije dobila termin jer liste čekanja nema, mogla je doći i dobiti taj nalaz - rekao je i dodao kako se nalazi "ni ne mogu podizati na šalteru", komentirajući navode Budak koja je rekla da je svoj nalaz upravo tako podigla.

Na izjave ministra osvrnula se i novinarka 24sata, Paula Bobanović, na Facebooku.

Novinarka 24sata: 'Sestra mi je tutnula taj papirić i rekla - sve znate'

- Ministre Beroš - Ne, takvi nalazi se ne podižu kod liječnika. Ja sam svoj nalaz i svoj prvi susret s takvom dijagnozom dobila na šalteru i sestra mi je tutnula taj papirić kroz rupu u staklu i rekla - sve znate!

Ministre Beroš - nema u prvom koraku nikakvih interdisciplinarnih timova u kojima bi trebali sjediti - kirurg, onkolog, radiolog i da - psiholog jer ljudima koji se susreću prvi put s takvom dijagnozom treba i psiholog. I nema puno razgovora jer liječnici nemaju za to vremena. Ovo o čemu vi pričate je standard u razvijenim europskim zemljama u 21. stoljeću. Mi smo, pa valjda i sami znate, još uvijek možda negdje u sredini 20. A vi ste ovom izjavom pokazali da nemate pojma, baš nikakve blage veze sa stvarnim stanjem u bolnicama i uslugom koju pacijenti tu dobivaju. Bila sam igrom slučaja u bolnicama u Njemačkoj. Nisam doživjela da liječnik ide kroz čekaonicu i da gleda u pod i prođe pored pacijenata bez pozdrava kao da je na groblju. Da ne bi bilo da su svi isti. Nisu, ali to su časne iznimke, to časni ljudi, časni liječnici ali to nije rezultat sustava koji funkcionira.

'Istina o zdravstvu - tko ima novaca, taj će se liječiti. Tko nema, tko mu je kriv'

Eto, ministre, ja ne znam koji je vaš motiv da uporno stvarate sliku u javnosti da je s našim zdravstvom sve u redu? Odavno već masu kontrolnih nalaza plaćam u privatnim laboratorijima, odlazim privatno dermatolozima, privatno okulistima, ... jer su liste čekanja stravične. A prava istina o našem zdravstvu je ova: tko će imati novaca taj će se liječiti, tko neće imati novaca - tko mu je kriv. Je li tako, ministre Beroš?

PS: Mislite li da je gđa. Budak izmislila detalj koji je zapravo stravičan primjer ravnodušnosti - dok joj je jedan liječnik govorio o njezinom karcinomu, drugi je u istoj toj sobi zavaljen u fotelju gledao na televiziji nogometnu utakmicu - napisala je Bobanović.

Najčitaniji članci