'Falio je jedan nalaz, a rekli su da imam sve. Nisam znala što je gore, rak ili to što se ne liječim'

Kad me liječnik u studenom, gledajući moje nalaze, pitao ‘Jeste li obavili cijeli ciklus, svih šest kemoterapija ili tek pet?’, skoro sam pala u nesvijest. Potpuno me šokirao. Osjećala sam se grozno. Nisam znala što mi je gore, to što bolujem od teške maligne bolesti već sedam mjeseci ili to što se ne liječim. Grozno, strašno, jezivo, kaže nam Lina Budak, 52-godišnja zagrebačka odvjetnica, opisujući svoje iskustvo nakon što je o njenom slučaju pisao Index.

Ona je nakon sedam mjeseci življenja u neznanju konačno doznala da boluje od karcinoma dojke. Pita se što bi bilo da nije bila toliko uporna. Sve je počelo u ožujku kad je napipala tvorbu na dojci.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

'Falio je jedan nalaz, a rekli su mi da imam sve'

- Obavila sam privatno mamografiju i ultrazvuk, u nalazu je pisalo da je to sumnjiva tvorba. Odmah sam otišla u Institut za tumore kod doktora Rotha. Poslao me na pretrage i biopsiju dojke, što sam obavila. Iako sam ostavila kontakt i dogovorili smo da mi telefonski jave kakvi su nalazi, nikad me nisu nazvali. Otišla sam po nalaze, među njima i nalaz biopsije, odnosno citološki, na kojem je pisalo da nema malignih stanica. Ali falio je patohistološki nalaz, što tad nisam znala jer su mi rekli da imam sve - kaže Lina.

Bila je sretna što nema karcinom, ali i dalje je htjela obaviti MR dojke.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- S obzirom na to da se pretraga može obaviti samo od 5. do 10. dana menstrualnog ciklusa, a meni su oni neredoviti zbog menopauze, do srpnja, kad sam konačno dobila menstruaciju, nisam se mogla naručiti. Onda sam dobila i koronu, pa sam otkazala - kaže Lina.

'Doktor me pitao jesam li primila sve kemoterapije'

U studenom je dobila menstruaciju i obavila MR dojke privatno. No tamo su joj objasnili da joj među nalazima fali patohistološki, pa je otišla u Institut za tumore zahtijevajući sve nalaze.

- Sestra na šalteru bila je drska, rekla mi je ‘Ajme kako ste naporna’. Ipak je pronašla nalaz na računalu, ali nije ga htjela dati meni nego liječniku. Čekala sam satima da bi me doktor pitao jesam li primila sve kemoterapije - kaže.

Na kraju su je hitno operirali u Njemačkoj, a trenutačno čeka kemoterapiju.

Iz Instituta za tumore tvrde da je Budak “po završetku svih pregleda upućena, bez posebnih uputnica i listi čekanja, na pregled specijalistu za utvrđivanje dijagnoze te određivanje daljnjeg tijeka liječenja”.

- Odlučila se za nastavak liječenja u drugim zdravstvenim ustanovama, a vezano za sva događanja u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice na koja ukazuje u svojim pritužbama, činjenice će utvrditi i pravorijek dati inspekcija Ministarstva zdravstva - dodaju.

Beroš: 'Možda ima neke druge motive'

Ministar Beroš rekao je da raspolaže informacijom kako je Budak dobila naputak da se mora javiti dežurnom specijalistu.

- Nije dobila termin jer liste čekanja nema, mogla je doći i dobiti taj nalaz. Ne znam što se u međuvremenu dogodilo. Inspekcija će sve ispitati - dodao je Beroš.

- Ja ne mogu suditi o osobi koja možda ima neke druge motive, meni je iskreno žao zbog njene bolesti, ali isto tako sam vam sve objasnio. Rekli smo, ne podižu se ti nalazi na šalteru, nego kod liječnika. Mene samo zanima, je li se gospođa javila liječniku i je li on krio od nje nalaz nije joj ga htio dati? Problem se navodi i na Rebru. Ima tu nekoliko dodatnih stvari koje se odnose na odnos u nekoliko različitih zdravstvenih ustanova s dotičnom pacijenticom. Ali potpuno je to razumljivo jer kad smo u bolesti, onda nam se promijeni percepcija svega i bolest nam je u prvom planu, što je potpuno razumljivo i zato se trudim da zdravstveni sustav ubuduće napravi upravo to, da se takve stvari više ne događaju - rekao je Beroš.

Budak je odgovorila na prozivku Beroša oko 'motiva'.

- Moj motiv je točno onaj koji sam Berošu napisala u pritužbi i zahtjevu za inspekcijskim nalazom 8. prosinca, da tražim ispravljanje grešaka i protokola postupanja. Moje zdravlje, moju budućnost su upropastili, ali sam ukazala da se isprave sistemske greške - rekla je Budak za N1.

