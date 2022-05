Ravnatelj KBC-a Zagreb: 'Nitko nema pravo tražiti nešto što bi mogli nazvati eutanazijom'

Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, gostovao je večeras u Dnevniku HRT-a te je govorio o slučaju Mirele Čavajde, trudnice kojoj hrvatske bolnice redom odbijaju prekinuti trudnoću, usprkos nalazu da nosi dijete s teškim tumorom. Šanse preživljavanja bebe su male, a ako i preživi, posljedice su velike.

KBC Zagreb je na zahtjev ministra zdravstva Vilija Beroša okupilo sedmeročlanu komisiju koje je zaključilo da je "moguće neurokirurško liječenje, ako porod prođe dobro".

- Kako se radi o 28. tjednu gestacijske starosti djeteta zaključili su da postoji šansa da se dijete liječi nakon što se rodi i nitko nema pravo u ovom trenutku u Hrvatskoj tražiti nešto što bi mogli nazvati eutanazijom - rekao je šef Rebra.

‘U Sloveniji tako ne misle’

Komentirao je nalaze bolnice Sveti Duh u kojima stoji da postoje sve medicinske indikacije za prekid trudnoće, ali ga ne mogu izvesti te nalaze slovenske komisije koji tvrde da dijete ima opasan tumor. Ćorušić tvrdi da u slovenskom povjerenstvu ima "neke privatne veze" pa je saznao što misle. Tvrdi da "ne misle kako je rečeno od strane nekih ljudi".

- Prvostupanjsko povjerenstvo Svetog Duha ne želim komentirati jer nije bilo razloga da to naprave. Zato je i formirano drugostupanjsko povjerenstvo na razini KBC Zagreb kako bi se to povjerenstvo očitovalo, a za to još nismo dobili zahtjev niti roditelja niti njihove odvjetnice - rekao je.

O ranijem slučaju djeteta s tumorom

Ćorušić je komentirao i slučaj djeteta za koji tvrdi da je razlog zašto smatraju da Mirela Č. nema pravo prekinuti trudnoću.

- Temeljem iskustva od prije, zadnji slučaj bio je od prije godinu i dva mjeseca, kada je djevojčici u utrobi majke otkriven maligni tumor mozgovine. Dijete je rođeno u Petrovoj bolnici, prebačeno na ruke neurokirurga, operirano, primilo je kemoterapiju i zasad se djevojčica sasvim uredno razvija i motorički je sasvim sposobna. Vodeći se tom spoznajom mi smo zaključili da postoji mogućnost liječenja djeteta bez obzira bio tumor benigan ili maligan, jer u ovom trenutku nitko ne može provjeriti je li tumor maligan - rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb.

'Dijete ima oko 25-30 posto'

Kaže kako se to može znati tek nakon zahvata, kada patolog pregleda odstranjeni tumor. Biopsija ploda u samoj maternici je, kaže, moguća u nekim zemljama, ali u Hrvatskoj se to ne radi.

- Češljali smo stručnu literaturu i zaključili da, bez obzira o kojem se tumoru radi, bio on maligan ili benigan, uzimajući sve slučajeve opisane u literaturi, šansa je da dijete bude neurokirurški i kemoterapijski zbrinuto ako je maligni, oko 25-30 posto da bude posve izliječeno. A to nije mala brojka - tvrdi.

Najčitaniji članci