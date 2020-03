Ravnatelj škole: "Staz'ća su zapalili jer je opće iritantan"

Ravnatelj makarske srednje škole fra Andrije Kačića Miošića Slavko Gudelj javio se u emisiju na TV Jadran, u kojoj gledatelji inače komentiraju aktualna zbivanja u zemlji, i iznio svoje komentare oko spaljivanja lutke gay para s djetetom na karnevalu u Imotskom.

Audiosnimku njegovog istupa o istospolnim brakovima i parovima koji bi udomljavali djecu objavila je Slobodna Dalmacija. Gudelj je kazao kako je spaljivanjem lutke gay para s djetetom u Imotskom narod pokazao što o tome misli, te da bi ga vladajući trebali poslušati.

Istup je počeo pozdravom: - Gospod'ne Škurla lipo vas pozdravljan! Želio bi komentirati mačkare u Imotskom.

Pa je potom nastavio...

"Pa, gledajte, da li je dijete zapaljeno? Zapaljeno je jedna igračka. A ona je u formi Staz’ća. Dakle nije slučajno zašto je u formi Staz’ća. Jer, vi znate kad se raspravljalo u Saboru vezano za istospolne brakove da istospolni ljudi, je li… istospolni muškarci ne mogu posvajati djecu. Pa ima li to pameti? Je li to tipično antiprirodno? I, zašto su zapalile Staz’ća? I bilo je… Nije to atak na lijevu opciju, jer ja pratin medije. Jer pazite, nije niko zapalio Račana. Pokojnjeg, je l’. Nek… laka zemlja, je l’. Nego Staz’ća. On je iritantan opće na Imoćane! On je iritantan na hrvatsku desnicu. A… On bi najradije kad bi to moga sve anulira", sasuo je Gudelj u eteru.

Nije poštedio ni Arsena Bauka za kojeg baš nije bio siguran je li Bauk ili Beus (Goran Beus Richembergh).

"I taj Beus! Beus, Bauk, Arsen Bauk. Ma njega triba zovnit u Imotski neka on dođe i viditi zbog čega su ljudi revoltirani. Ali gledajte još nešto. Ako je narod posla poruku, znači taj narod je protiv istospolnih brakova. Istospolnih. Znači da narod i nije posla tu poruku on je opet isti. Pa zar nije bolje da je narod posla poruku pa da se vidi taj narod nije za to. Gospodo u Vladi, u Saboru, poslušajte duh naroda, teško je narod pobijedit, i protiv naroda radit. Protiv naroda činiti dijela", nastavio je, a na kraju razgovora se predstavio kao ravnatelj škole fra Andrije Kačić Miošić u Makarskoj.

Tema: Hrvatska