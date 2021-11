Stožer civilne zaštite donio je odluku o uvođenju obaveznih COVID potvrda kao uvjet za dolazak na posao u svim državnim, javnim i službama lokalnih jedinica te u trgovačka društva čiji su osnivači RH, tijela državne uprave i jedinice lokalne i regionalne samouprave. U to spadaju i škole.

Ravnatelji nekih zagrebačkih škola s kojima smo razgovarali kažu da nemaju problem s time.

- Nemamo problem s provjerom potvrda. Ionako je oko 60 posto zaposlenika cijepljeno. Sad čekamo upute ministarstva po kojima ćemo se organizirati - rekli su.

No iz Sindikata kažu kako nije korektno da se na školama trenira strogoća.

- Žao mi je što je ta odluka dovedena ovako na prepad, obzirom da su nas uvjeravali da neće jer je velik dio nastavnika procijepljen. U sustavu srednjih škola ih je preko 60 posto. Dali smo svoj obol. Imamo situaciju u kojoj je u školama najveći broj oboljelih među učenicima. Testirate nastavnike kao ogledni primjerak učenicima da se trebate cijepiti. Žao mi je što Vlada ne shvaća da ovakve nagle odluke dovode kaos i nemir u sustav - rekla je Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Lovrić kaže da se u školama najviše poštuju mjere i da joj ovakve političke odluke nisu drage.

- Naši učenici nose maske i hajmo svi biti toliko odgovorni da ih nosimo. Sustav obrazovanja je značajno drugačiji od zdravstva, u kojem se ovakve situacije događaju svaki dan. U sustavu obrazovanja gradite povjerenje korak po korak. Ovo je nerazumna odluka. Pozivam da naš sustav stave izvan testiranja. Ovo je sustav koji je dobro zaštićen, stvarno se držimo mjera. Učenici se najmanje druže u školi, više se druže izvan. Meni je jasno da je teško uvesti COVID potvrde u ugostiteljske objekte, ali nije korektno da se to na ovaj način prelomi na nama. Mi smo probrani kao ogledni primjerak drugim poslodavcima. Trebamo se štititi od pandemije i mi ćemo provoditi odluke koje donese Vlada kao naš poslodavac, ali ovo nije korektno - rekla je.

Manjak nastavnika?

Već su ju počeli zvati nastavnici koji se ne žele cijepiti ni testirati kako bi provjerili mogu li dobiti neplaćene odmore dok se situacija ne smiri.

- Dio cijepljenih nastavnika, njih 60 posto, imaju COVID potvrde i to im nije stres. Ali kod kolega koji su, iz ne znam kojeg razloga razvili otpor prema cijepljenju, ovo neće biti podržano i prihvaćeno. A kad nešto nije dobro prihvaćeno, kad ne vidite cilj i smisao, onda ti koraci idu po trnju. Nas dio nastavnika već zove i pita kako doći do neplaćenog odmora. To je nedopustivo. Nastavnici koji imaju vlastite strahove, neće se testirati - rekla je i dodala da dva dana online nastave nisu problem, ali za potpuni prelazak im treba više vremena za pripremu i da se ovakve odluke ne mogu donositi od danas do sutra.

Slično govori i Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja. I ona smatra da je nelogično uvesti COVID potvrde u sustav koji je zaštićen i to za zaposlenike, a ne za mjesta na kojima se učenici mogu zaraziti i tako postati širitelji.

- Dodatni problem je što su kafići i shopping centri bez potvrda, a u škole ih uvodimo iako se i tamo držimo mjera. Pojam korisnika za škole je širi jer imamo osnovne i srednje škole. U srednjim školama su već punoljetni učenici, a u osnovnoj imamo učenike koji su pod utjecajem roditelja, a mišljenja su podijeljena. Već sad se uz mjere ne može kvalitetno održati onih 45 minuta nastave. Ovo će definitivno na to utjecati. Pitanje je tko će provjeravati, kako će se to raditi, pitanje je i GDPR-a. Pitanje je koje će to tijelo donijeti tu odluku, koje tijelo ima zakonitosti to donositi. Ovo će dovesti do otpora jer u školi morate biti s potvrdom, a onda poslije odete u kafić gdje vam ta potvrda ne treba - rekla je Tuškan i dodala:

- Smatramo da će ovakva odluka dovesti do pritiska i podjela. Problem je i s onima koji ne mogu dobiti potvrdu jer su preboljeli i cijepili se jednom, a i nelogično je da potvrda traje samo šest mjeseci ako ste preboljeli, a cijepljenima duže. Pratit ćemo situaciju i reagirati na sve dopuštene načine.

Testiranje košta

Testiranja zaposlenih u školama, a koji nisu cijepljeni, dva puta na tjedan kroz dva mjeseca, stajalo bi oko 35 do 40 milijuna kuna, izjavio je u petak ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, nakon objave Stožera da će svi zaposlenici državnih i javnih službi morati imati potvrde o cijepljenju ili negativan test pri dolasku na posao.

Fuchs je istaknuo kako u ministarstvu razrađuju plan organizacije provedbe nove mjere, te da je procijepljenost u među nastavnicima 60 posto.

- Ponovo svima apel, cijepite se, svi. Da smo se svi na vrijeme cijepili, ne bismo morali donositi ovakve odluke. Oni koji se nisu procijepili morat će se testirati, brzim, antigenskim testovima. I postoji period u kojem će se mjere razraditi. Ja vam u ovom trenutku ne mogu reći točno kako ćemo posložiti čitav segment, to ćemo kroz par dana. Mi radimo analitiku u koliko u pojedinim dijelovima i školama imamo osoba koje nisu cijepljene i nisu preboljele, kako bismo znali za početak odrediti koju količinu testova. Nike jednaka situacija u svim dijelovima Hrvatske i naravno, nije još do kraja definirano na koji će se način testiranja odvijati - izjavio je ministar.

- Ugrubo, na 60 posto smo nastavnika koji su cijepljeni, ima ih još koji su preboljeli, ali uskoro ćemo moći dobro preboljeli. Razgovaramo s medicinskim strukturama da dobijemo točne brojke. To znači, da nam ostane još 40% u sustavu za koje bi trebalo osigurati brze antigenske testove. Tom logikom, i dva puta tjedno, kroz osam tjedana, ovisno o cijeni testova, kupuju li se samo testovi, oko 40 milijuna kuna mjesečno - istaknuo je, poručujući onima koji najavljuju da će uzimati neplaćene godišnje odmore da su neodgovorni.

Za učitelje koji rade na više škola a trebaju se testirati, kazao je da će se tu primjenjivati čisto medicinski pristup, ako se danas testira, imat će potvrdu i ne treba se testirati sljedeća dva dana.

Na pitanje o organizaciji nastave idući tjedan, kazao je kako se prošlogodišnji model prema kojem se lokalno odlučuje pokazao dobar, te da ne vidi razloga da tako i ne ostane. Primjerice, škole u Gospiću ostaju online, kao i viši razredi osnovnih, te srednje škole u Osječko-baranjskoj županiji.

Neslužbeno doznajemo kako su u ministarstvu dva tjedna pokušavali pronaći model da se prosvjetare ne uključuje u odluku o provjeri Covid-potvrda. No, kažu nam naši izvori, prijedlog nije prihvaćen kako ne bi došlo do pobune u ostalim državnim sektorima. U ministarstvu su tek počeli razrađivati provedbu nove mjere, te se još ne zna konkretno kako će se provoditi.