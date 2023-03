Ravnatelji osnovnih škola: Nismo dobili službeni poziv za program cjelodnevne nastave

To je svakako nešto o čemu razmišljamo, no službeni poziv za program cjelodnevne nastave od Ministarstva znanosti i obrazovanja nismo dobili, a informacije s kojima raspolažemo su ili iz medija ili one neslužbene. Stoga ne mogu reći hoćemo li se odazvati pozivu, rekla nam je ravnateljica Osnovne škole Podolice u Koprivnici Helena Knežević. Dodaje kako je program interesantan, no odluka nije samo na njoj.

- Tiče se ponajviše djece, njihovi roditelja i nastavnika, odnosno vijeća - zaključuje Knežević koja smatra da je prerano da bi mogla uopće donositi takve odluke.

U srijedu ujutro, na konferenciji za medije ministar Radovan Fuchs predstavio je najavljivani program i pozvao osnovne škole da se prijave, no ravnatelji službeni poziv nisu dobili.

'Neslužbeni' poziv?

Naime, mogu se prijaviti one škole koje već provode jednosmjensku nastavu, a imaju više od 100 učenika. Škole koje za vrijeme trajanja poziva ne rade u jednoj smjeni, ali prilože službenu odluku da će tijekom eksperimentalnog programa raditi u jednoj smjeni, kao i one koje rade u jednoj smjeni u koju je uključena najmanje polovica učenika, a unutar škole jedna organizacijska jedinica ne radi u jednoj školi.

Jedna od zainteresiranih škola je osnovna škola Središće, čija ravnateljica Violeta Vragotuk otvoreno podržava ovakav tip modernizacije školstva. No ipak će pričekati da završi javna rasprava.

- Uvjeti se mogu promijeniti nakon javne rasprave, koji nama možda neće odgovarati. Sviđa nam se ideja, no pričekat ćemo da bude finalno - zaključuje Vragotuk koja kaže kako bez informacija neće poduzimati nikakve korake. Iako škole službeni poziv od MZO nisu dobile, o programu se komuniciralo na skupu ravnatelja. Savjetnik ministra Josip Burušić je predstavio kostur programa te je odgovarao na pitanja ravnatelja.

- To je ipak velik dokument koji treba konkretno proći - smatra ravnateljica. Isto nam kaže i ravnateljica prve osnovne škole u Varaždinu, koja ne želi donositi odluke prije službenog dokumenta.

- Ne bi zaista voljela komentirati dok ne dobijemo službene informacije, sve što smo do sad saznali, saznali smo iz medija. Željeli bi pročitati sve prije nego donosimo odluke, tiče se svih, ne samo mene - komentirala je kratko Karmen Hans-Jalšovec.

Ravnatelj OŠ Samobor Goran Ivan Matoš ističe kako njihova škola s više od 900 učenika nema uvjete za prijavu jer rade u dvije smjene. Stoga će pričekati da vide kako će se projekt provoditi, te prilagođavati potrebama.

Javni poziv otvoren je do 28. travnja, a ministar znanosti i obrazovanja donijet će odluku o odabranim školama te će škole biti pozvane na informativan sastanak.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Eksperimentalnom programu bit će otvoreno 15 dana od dana objave Javnog poziva.

