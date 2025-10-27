Ravnateljica i pedagoginja iz vrtića Čarobni dvorac u Zagrebu priznale da su izvlačile novac

Adrianna Jadranka Vidjak, vlasnica dječjeg vrtića Čarobni dvorac iz Zagreba, i pedagoginja iz tog vrtića uhićene su u veljači po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Optužnica je podignuta u srpnju, a u ponedjeljak su se na Županijskom sudu u Zagrebu i nagodile. Sve zbog izvlačenja oko 230 tisuća eura koje je vrtić dobio iz Europskog socijalnog fonda, za unapređenje usluga za djecu, poput dužeg radnog vremena vrtića, zapošljavanje novih odgajatelja ili njihovu dodatnu edukaciju.

U ponedjeljak su priznale da su dio novca koristile za tekuće troškove, a vlasnica ih je trošila i na sebe i svoje privatne potrebe. Da to opravdaju, krivotvorile su zapisnike o nazočnosti djece u produženom boravku i lažirale mjesečna izvješća o provedbi aktivnosti za koje je novac bio namijenjen. Neistinite evidencije i lažirana izvješća su potom predale Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZO) kako bi opravdale svoje zahtjeve za isplatu 251.051 eura potpora.

Tu nije kraj. Ravnateljica Vidjak je od zaposlenika zahtijevala da joj daju dio svoje plaće koji je isplaćen iz fonda, na što su oni pristajali u strahu od gubitka posla. Ukupno joj je plaćeno 31.190 eura u gotovini. Prije no što se posumnjalo na moguće nepravilnosti, HZZO je odobrio šest od sedam zahtjeva za isplatu novca, a Čarobnom dvorcu je ukupno isplaćeno 229.731 eura, od čega 195.272 eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a 34.459, eura iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vidjak je osuđena na 11 mjeseci zatvora koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro. Izrečena joj je i sporedna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti protupravno stečenu korist od 229.731 eura, a od tog iznosa dio je vratila pa joj je još preostalo 80.000 eura koje mora uplatiti u proračun. Pedagoginja je uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, dok je vrtić Čarobni dvorac novčano kažnjen s 15.000 eura, a za vrijeme istrage je vrtić u proračun vratio oko 35 tisuća eura.