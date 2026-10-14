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MEĐUNARODNA AKCIJA

Razbijen lanac krijumčarenja migranata preko Hrvatske: Uhitili ih četvero

Piše HINA,
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Razbijen lanac krijumčarenja migranata preko Hrvatske: Uhitili ih četvero
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Foto: MUP Republike Srbije
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Racije su provedene na području Prijedora i Novog Grada i pri tom je oduzet dokazni materijal...

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je četiri osobe pod sumnjom da su organizirali krijumčarenje migranata preko granice te zemlje s Hrvatskom, potvrdili su u srijedu iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske čiji su pripadnici i proveli tu akciju u sklopu istrage koju vodi Tužiteljstvo BiH.

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Naveli su kako su tijekom operacije pod kodnim nazivom "Vertigo 2" uhićene četiri osobe, a sve ih se tereti za počinjenje kaznenog djela krijumčarenja ljudi, odnosno organiziranje skupine radi počinjenja kaznenih djela krijumčarenja migranata.

Racije su provedene na području Prijedora i Novog Grada i pri tom je oduzet dokazni materijal.

Foto: MUP Republike Srbije

Tijekom dosadašnje istrage, ustvrdili su iz policije, spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 ilegalnih migranata i to državljana Kine, Turske i Irana na područje zemalja Europske unije.

Krajnje odredište do kojega su trebali doći preko Hrvatske bila je Italija.

Foto: MUP Republike Srbije

Organizirana kriminalna skupina koju su činili uhićeni djelovala je na području BiH od rujna 2025. godine. Migrante koje su pokušavali prokrijumčariti skrivali su u tovarne prostore kamiona koji su prevozili robu preko granice.

Taj je krijumčarski kanal otkriven temeljem međunarodne suradnje u kojoj su sudjelovale policije Hrvatske, Slovenije, Srbije i Italije, a u sve je bio uključen i Europol kroz razmjenu informacija. 

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