Širili su paniku i strah: Razbili bandu 'Mije Srbina' koja je postavljala bombe u Zagrebu

Zagrebački policajci uhitili su još jednog člana ekipe koja je za nepoznatog naručitelja trebala postaviti improvizirane naprave na nekoliko lokacija u Zagrebu. Nakon što su krajem prošle godine uhitili Miodraga J. (45) zvanog Mija Srbin i Renatu Č. (32), policija je sad kazneno prijavila i Dejana S. (35) za poticanje na postavljanje naprava, a za 41-godišnjakom još tragaju.

Sumnjiče ih za više kaznenih djela, a tko je bio naručitelj još se utvrđuje. Sumnjaju da su Miodrag i 41-godišnjak u rujnu 2024. zajedno pribavili eksplozivnu napravu kako bi je postavili pod vozilo u vlasništvu trgovačkog društva iz Zagreba. Na to ih je potaknuo Dejan, kojega je kontaktirala nepoznata osoba i zatražila da pronađe nekog pouzdanog tko će za više tisuća eura postaviti i aktivirati više eksplozivnih naprava na više dogovorenih mjesta na području Zagreba.

Dejan je, sumnjaju, pristao na takav dogovor i angažirao Miodraga da postavi i aktivira eksplozivnu napravu ispod Peugeota zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu leasing kuće iz Zagreba, koji je koristila tvrtka 40-godišnjakinje. Ta se tvrtka bavi iznajmljivanjem vozila, a Peugeot je bio parkiran u Kaljskoj ulici u Zagrebu.

Miodrag je, na još neutvrđeni način, nabavio eksplozivnu napravu, nakon čega je s 41-godišnjakom 10. rujna 2024. godine četrdesetak minuta iza ponoći došao u Kaljsku ulicu.

- Prišavši parkiranom automobilu, sumnja se, na gornji dio pneumatika prednjeg desnog kotača, s ciljem da prouzroče znatnu materijalnu štetu, postavili su eksplozivnu napravu, koju su potom aktivirali paljenjem sporogorećeg štapina. Time su izazvali eksploziju koja je oštetila prednji dio osobnog automobila marke Peugeot i lijevu stranu osobnog automobila marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 69-godišnjaka, parkiranog pokraj Peugeota, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja - priopćila je zagrebačka policija navodeći samo dob osumnjičenika.

Druga i treća meta bili su noćni klubovi koje su bombaši posjetili u studenome 2024. godine. Miodrag i Renata dovezli su se 24. studenoga iz Nove Gradiške u Zagreb i došli do noćnog kluba L&F na Trnjanskoj cesti. Renata je ostala čekati u autu, dok je Miodrag postavio i aktivirao eksplozivnu napravu ispred ulaza u klub. Planirali su isto učiniti i na ulazu u noćni klub u Ulici Florijana Andrašeca, pa su se 25. studenoga, desetak minuta iza ponoći, automobilom dovezli do kluba. Miodrag mu je prišao, no na ulazu je uočio zaštitare, zbog čega su odustali te se udaljili s mjesta događaja noseći sa sobom improviziranu eksplozivnu napravu izrađenu od trotilskog metka, detonatorske kapisle i sporogorećeg štapina. Kako je Dejan inzistirao da ipak odrade taj posao, vratili su se ponovno do kluba u noći na 6. prosinca 2024. godine.

Njihove planove tad je osujetila zagrebačka policija, koja ih je uhitila i nad njima provela kriminalističko istraživanje u sklopu kojega su pretražili Miodragovu kuću na području Rešetara, gdje su pronašli i privremeno oduzeli improviziranu eksplozivnu napravu koju su planirali postaviti pred klub. Bila je skrivena u tenisici odloženoj na ormaru spavaće sobe. Kod njega su našli i 1032 grama amfetamina te oko 16,72 grama kokaina i dvije digitalne vage.

Dejana tako sumnjiče za poticanje na sva tri kaznena djela, Miodraga i Renatu za dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine, od kojih je jedno ostalo u pokušaju, a Miodraga i 41-godišnjaka za nedozvoljeno posjedovanje eksplozivnih tvari i oštećenje tuđe stvari.

- Osumnjičeni 35-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, dok se osumnjičeni 45-godišnjak od ranije nalazi u istražnom zatvoru, a protiv 32-godišnjakinje ide redovan postupak. Kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta nepoznate osobe, kao i u cilju pronalaska osumnjičenog 41-godišnjaka, koji policiji trenutačno nije dostupan, se nastavlja - izvijestila je policija.

Miodrag je istražiteljima priznao da je postavljao bombe, no nije želio otkriti tko ga je za to angažirao, pisao je Jutarnji list. Osim 2000 eura u novcu, plaćeno mu je i u kokainu. Nakon ispitivanja u tužiteljstvu bio mu je određen istražni zatvor kako ne bi mogao ponoviti kazneno djelo, dok je Renata puštena da se brani sa slobode.

Inače, Miodrag je dobro poznat policajcima zbog kaznenih djela s elementima nasilja. Kako je pisao 035portal, on je 8. listopada 2023. godine u Slavonskom Brodu, s još nekoliko muškaraca, pokušao opljačkati sportsku kladionicu. Naoružan pištoljem, ušao je u prostor kladionice, no kad je pokušao izvući oružje, nespretno je pucao i ranio samoga sebe u nogu. Dok su ostali članovi skupine pobjegli, Miodrag se, teško ozlijeđen, sam odvezao u brodsku bolnicu, gdje je hitno operiran, a policija je brzo rekonstruirala kako se ozlijedio.

Policija je našla bombu u tenisici

1) Improvizirana eksplozivna naprava koju je oduzela policija

2) Naprava je bila skrivena u tenisici

3) Policija je našla i oduzela 1032 grama amfetamina te 16,72 grama kokaina i dvije digitalne vage