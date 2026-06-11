Razbili bandu: Uskok i policija opisali kako je šestorka ukrala desetke automobila po državi

Zagrebački policajci u suradnji s PNUSKOK-om te policijskim upravama splitsko-dalmatinskom, šibensko-kninskom i zadarskom, a u koordinaciji s USKOK-om, proveli su istragu protiv šestorice muškaraca u dobi od 34, 39, 42, 44, 46 i 54 godine zbog sumnje na krađe automobila i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Prema sumnjama istražitelja, dio osumnjičenika bio je uključen u organiziranu skupinu koja je od srpnja 2020. do ožujka 2021. djelovala na području Zagreba, Dalmacije i Bosne i Hercegovine s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi krađama automobila srednje klase različitih marki i modela te njihovom daljnjom prodajom.

USKOK navodi da su se dvojica okrivljenika u tom razdoblju povezala s još trojicom osumnjičenika i više zasad nepoznatih osoba. Prema prethodno dogovorenim potrebama kupaca, obilazili su i nadzirali lokacije u Zagrebu i Dalmaciji na kojima su pronalazili vozila pogodna za krađu. Nakon odabira vozila stavljali su ih u pogon koristeći specijalizirani alat i elektroničku opremu koju im je osiguravala osoba iz Bosne i Hercegovine.

Kako bi prikrili podrijetlo vozila i omogućili njihov daljnji prijevoz, na otuđene automobile postavljali su registarske oznake drugih vozila. Vozila su potom odvozili na skrovite lokacije i u garaže na području Zagreba, a u pojedinim slučajevima koristili su i vozila prethodnice radi izbjegavanja policijskih kontrola. Kada su automobili bili namijenjeni prodaji u Bosni i Hercegovini, angažirani su vozači koji su ih prevozili od Zagreba do Imotskog, a zatim preko granice.

Policija i USKOK sumnjaju da su na taj način od srpnja 2020. do ožujka 2021. otuđili ukupno 21 vozilo vrijedno najmanje 299.301 euro, za koliko su se nepripadno materijalno okoristili, dok su za isti iznos oštećeni vlasnici vozila.

Istragom je obuhvaćeno i novo razdoblje djelovanja od prosinca 2024. do prosinca 2025. godine. Prema sumnjama istražitelja, trojica osumnjičenika povezala su se u novo zločinačko udruženje te su na području Zagreba, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije obilazili i nadzirali lokacije na kojima su pronalazili vozila pogodna za krađu. Nakon toga su, koristeći odgovarajuće alate i naprave, ulazili u automobile, stavljali ih u pogon i odvozili.

Kako bi prikrili da je riječ o ukradenim vozilima, i u ovom su slučaju na njih postavljali prethodno pribavljene registarske pločice drugih automobila. Policija je utvrdila sumnju da su u tom razdoblju otuđili najmanje 13 vozila ukupne vrijednosti 238.500 eura. USKOK navodi da se među njima nalaze i tri dodatna vozila koja nisu bila obuhvaćena ranijom istragom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv osumnjičenih je USKOK proširio istragu te pokrenuo istragu protiv još trojice muškaraca. Trojica osumnjičenika u dobi od 34, 39 i 54 godine već se nalaze u istražnom zatvoru zbog ranije počinjenih kaznenih djela, dok policija traga za osumnjičenicima u dobi od 44 i 46 godina. USKOK je najavio da će za dvojicu okrivljenika zatražiti određivanje istražnog zatvora.

*uz korištenje AI-ja