'Razbili su mi ogradu autom jer sam tužio crkvu zbog zvona'

Policija istražuje tko je i kako oštetio betonsko-željeznu ogradu obiteljske kuće Ante Šituma iz Lasinje u četvrtak oko 20 sati u središtu naselja. Ante smatra da se netko automobilom nekoliko puta namjerno zaletio u njegovu ogradu i pobjegao, a sve zato jer su sin i on tužili Župu sv. Antuna Padovanskog. Naime tražili su da noću isključe zvučno označavanje vremena sa zvonika obližnje Župne crkve u Lasinji koje mu ometa san, a time i zdravlje.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Karlovcu Župi je naloženo da noću od 22 do 6 sati ujutro isključi zvona na satnom mehanizmu. Inače sat na crkvenom tornju zvonom otkucava svakih 15 minuta, u prvom kvartalu jednom, drugom dva puta, trećem tri, a puni sat onoliko puta koliko je sati.

- Sinoć sam se vratio iz Zagreba i u ljetnoj kuhinji ložio vatru kada sam čuo nekoliko udarca i struganje. Pomislio sam da je sudar, no vani nisam ništa primjetio sve do ujutro kada sam vidio krhotine i da kapa ograde visi. Ograda je oštećena na dva mjesta, stup na ulazu u dvorište i nekoliko metara dalje gdje se vide tragovi guma na zidu - govori Ante, uvjeren da mu je ograda oštećena namjerno.

- Pogledajte, direktno je s parkirališta nasuprot moje kuće udareno u armirani stup ograde koji je napuknuo. Ovaj stup je potpuno uništen, to mora biti velika šteta na autu koji je udario. Jučer me i jedan čovjek upozorio da pazim što radim jer će me ljudi napasti. No ne bojim se, koga da se bojim, nikoga ne diram i ne tražim ništa, a mnogima sam već i pomogao. Snimke s nadzorne kamere sa kuće pokazat će što se dogodilo i tko je to učinio - rekao je Ante, zaključujući da nije nikome učinio niakakvo zlo, samo je tražio da se noću stišaju zvona sata.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Policija je nakon zaprimanja prijave na mjestu događaja u petak prijepodne obavila očevid kojim utvrđuju okolnosti događaja, kao i počinitelja koji je pričinio štetu na ogradi obiteljske kuće.