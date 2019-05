'Ovo je sramota! Našoj crkvi su zabranili da zvoni, to je užas!'

Skandalozna je presuda i neprimjerena za nas vjernike, katolike i mještane Lasinje. To je apsurd apsurda. Nažalost to nije samo stvar same župe i općine Lasinje, ovo je udar na cijelu katoličku crkvu. Ovo je presedan, nevjerojatno je da je jedan sudac donio ovakvu presudu, a da pri tome ne misli na osjećaje vjernika i mještane kojima je vjera i crkva u vrijeme Domovinskog rata bila sve, reakcija je načelnika Općine Lasinje Željka Prigorca na nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Karlovcu koji je po tužbi vlasniku Župe sv. Antuna Padovinskog u Lasinji naložio da noću u vremenu od 22 do 6 sati isključi zvučno označavanje vremena, odnosno otkucaje sata koji se nalazi na građevini.

Župu je tužio Ante i njegov sin Mario Šitum iz Austrije koji su prije nekoliko godina u Lasinji od rodbine kupili i uredili imanje u blizini crkve na kojem povremeno žive, a Župu su tužili jer smatraju da im zvono na tornju crkve svojom bukom narušava zdravlje.

Naime, sat na crkvenom tornju otkucava svakih 15 minuta, u prvom kvartalu jednom, drugom dva puta, trećem tri, a a puni sat onoliko puta koliko je sati. Na buku se Ante prije pet godina požalio pismom tadašnjem svećeniku Stjepanu Bradici, a potom i novom, Danku Bizjaku, no kaže nisu imali razumijevanja na njegove pritužbe i zahtjeve da noću utišaju glasnoću zvona zbog čega je svoje pravo odlučio potražiti na sudu. Presudom je sud također naložio Župi i da mora ocu i sinu platiti troškove postupka u iznosu od 19.000 kuna.

Sat zvoni svakih 15 minuta

- Ne može se spavati kad mi se u ponoć strese kuća. Sat zvoni svaki 15 minuta, a u ponoć kad je 12 sati zvoni 12 puta. Neprestano zvoni, cijelu noć, taman zaspim pa me zvono probudi, a kuća mi je udaljena tek 30 metara od crkve. Nisam želio da dođe do ovakve medijske pozornosti niti ovakve presude, samo sam ih molio da zvono noću malo smanje, ali oni su veći katolici i od Pape. Da dragi Bog čuje kako zvone i on bi ih molio da prestanu. Ne meta mi što zvoni samo da zvone umjereno i smanje ton, a i sudski vještak iz Osijeka je u postupku dao svoje mišljenje da buka zvona za 30dB prelazi granicu normale - istaknuo je Ante Šitum.

- I sam sam katolik i nemam ništa protiv zvona, samo sam ih molio da smanje ton. Jednom me prilikom radova na kući, kad je zazvonilo uhvatila vrtoglavica, zvonilo mi u ušima, morao sam ih začepiti prstom zbog čega sam i zatražio liječničku pomoć u Hitnoj. Ima još mještana kojima smeta jačina zvona no ne žele se zamjeriti crkvi, a i važnije im je katoličanstvo nego li zdravlje, a i tijekom postupku je rečeno da buka utječe na ljudsko zdravlje. Od kad je sve završilo na sudu već su smanjili jačinu zvona kako je prije zvonilo, da ostane i tako bilo bi dobro - rekao nam je Ante.

No, drugi mještani Lasinje ne dijele mišljenje Šituma oko zvonjave.

'To je stoljetna tradicija!'

- Ne smeta mi zvono, što bi mi smetalo. Ne smeta nikome u naselju samo čovjeku koji je ovdje doselio prije par godine i ovdje tek povremeno boravi, a živi u Austriji - rekao nam je mještanin koji također stanuje blizu crkve i kaže nam da je otkucavanje sata na crkvi stoljetna tradicija.

- Ovdje je u ratu srušena crkva i na na njoj je bio taj sat, samo se nekada navijao ručno, a nakon što je nakon rata izgrađena nova isti sat je ugrađen na novu crkvu i na njega je ugrađen digitalni sistem koji sam zvoni svaki kvartal i sate - rekao je i dodao da vjeruje da ne smeta nikome u mjestu jer je to tradicija i navika. Zvono ne smeta niti drugim mještanima s kojima smo razgovarali, a svi smatraju da nije problem u njima već u Anti koji je došao u novu sredinu i ne može se prilagoditi.

A da je zvonik crkve i sat na njemu dio mjesne povijesti i kulture Lasinje u postupku su rekli i iz Župe, dodajući da je crkva zajedno s mehanizmom sata obnovljena uz pomoć Republike Hrvatske za što su odobrenje dala nadležna ministarstva i za što imaju sva potrebna odobrenja i dozvole, te da im se nikada nitko nije požalio da mu otkucaji sata smetaju.

'Oni ovdje ni ne žive, dođu četiri puta godišnje'

- Čak mi je drago u noći kad se probudim i ne mogu spavati točno da znam koliko je sati. Išli smo i potpise dati da se to ne ukine jer taj sat je tu stoljećima. Nikome nije smetalo sve do sada njemu. Da ga ukinu ne bi bilo u redu prema svim nama mještanima, da jedan čovjek može ukinuti zvono, a ovdje niti ne živi, dođe tek četiri puta godišnje - govori mještanka Vesna dodajući da zvono sata ne čuje noću dok spava iako živi 50-ak metara do crkve.

- Ovo je na jedan način presedan, ali ja bih rekao da se donijetom presudom grubo ignorira pravni poredak RH. Smatram da je učinjen presedan jer pored važećeg Zakona o zaštiti od buke sutkinja je donijela presudu mimo njega i ona se temeljila na primjeru presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Olujić protiv RH koji uopće nema veze s bukom, a poziva se na njega. Sutkinji nije bitan naš Zakon o zaštiti od buke, a kojeg je RH i potpisala sa Svetom stolicom. Nisam sretan zbog toga i naravno da ćemo uložiti žalbu. Uz to sutkinja je zaštitila osobu koja niti ne radi niti ne živi u RH. To su razlozi na kojima ćemo temeljiti žalbu i nadamo se njenoj uspješnosti - rekao je odvjetnik Anđelko Jureško.

- Razina impulsa koji nastaje udarom zvona iznosi 60 do 65 decibela, ovisno o ukupnom broju udaraca, što dovodi do zaključka da prilikom udara zvona dolazi do značajnog povišenja rezidualne buke, za 20 do 30 decibela, a samim time do remećenja mogućnosti mirnog i zdravog boravka i odmora na predmetnoj lokaciji. - mišljenje je vještaka Šimetića koji je zaključio da se radom crkvenih zvona onemogućuje miran boravak tužitelja, odnosno da se može smatrati štetnim za prosječnog čovjeka.

