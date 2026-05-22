DRAMA NA KNEŽIJI

Razbojnici u Zagrebu opljačkali poštu: Zaposlenicama prijetili nožem pa pobjegli s novcem

Piše Helena Tkalčević,
Policija traga za dvojicom počinitelja koji su danas oko 11.15 sati opljačkali poštu u Albaharijevoj ulici u Zagrebu. Iznos štete još se ne zna

Dvojica zasad nepoznatih razbojnika upala su danas, 22. svibnja oko 11.15 sati u poslovnicu pošte u Albaharijevoj ulici u Zagrebu.

- Daj novac! - naredili su dvjema zaposlenicama prijeteći im oštrim predmetom.

Zaposlenice su njihovu prijetnju shvatile ozbiljno te su im predale novac nakon čega su pobjegli u nepoznatom smjeru.

- Ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku - izvijestila je zagrebačka policija, koja provodi kriminalističko istraživanje te intenzivno traga za počiniteljima.

