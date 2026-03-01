Razgovarali smo s Hrvaticom iz Dubaija kad su odjeknule dvije eksplozije: 'Grad je prazan'

Razgovarali smo s Hrvaticom koja je s obitelji na odmoru u Dubaiju, gdje bi po planu trebali biti sve do utorka ukoliko se normalizira zračni promet odnosno ponovno uspostave zračne linije. U trenu dok smo razgovarali čule su se dvije eksplozije, no unatoč tome, ona je ostala smirena.

- Teško je mene prestrašiti - dodaje i nastavlja razgovor govoreći nam da ukoliko zračni promet bude i dalje zatvoren, te im otkažu let, da već imaju novi plan.

- Ako nećemo moći izaći iz države moramo naći novi smještaj, neki cjenovno prihvatljiviji jer smo sad ispred Burj Khalife - kazala nam je Hrvatica.

Detaljno nam je opisala što se događa u Dubaiju.

'Vidjeli smo dim s mora'

- Jučer su gađali grad, govorilo se o šest dronova, no UAE su ih sve skinuli jer imaju jako dobru obranu protiv dronova. Padale su male krhotine nakon što su se ti dronovi raznijeli u zraku. Iranci dosta udaraju u Dubai palmu, a na dnu nje je poznati hotel Burj Al Arab, koji liči na jedro. Njega su udarili ostaci drona kojeg su skinuli. Upravo se taj dio dosta raketira jer su tamo američke baze. Inače su dronovi padali u more, osim što je jedan dron pao na aerodrom. Nije uzrokovana velika šteta, no četvero je ljudi ozlijeđeno od udara - istaknula je.

Jutros su, dodaje, čuli šest puta udar, pa opet ponovno tijekom popodneva, upravo u trenu dok smo razgovarale.

- Kad se čuje ta eksplozija, to znači da su skinuli nešto s neba, vidjeli smo veliki dim koji je dolazio s mora. Izgleda da su ova velika središta gađali iz principa da im unište poznate znamenitosti kao što su Burj Khalifa i hotel Burj Al Arab, upravo građevine po kojima je Dubai najpoznatiji. Situacija je trenutno takva da su dijelovi grada koji su inače prepuni ljudi, sad prazni. Tu je 15 sati trenutno i to je vrijeme kad se ljudi krenu okupljati, ali sad ih nema. Ceste su prazne - kazala nam je.

Netom prije nego su se čule najnovije eksplozije, dobili su obavijest na mobitel da je sad sigurno i da se može nastaviti s normalnim aktivnostima uz oprez.